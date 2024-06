'Baciamoci così', gli scatti di Marcellino Radogna dal 18 giugno a Roma

Un viaggio visivo attraverso l’affetto e il rispetto, catturati in scatti magici di baci e baciamani tra personalità di spicco. E' 'Baciamoci così', la mostra fotografica di Marcellino Radogna che aprirà i battenti il 18 giugno, a Roma, presso Spazio5, in Via Crescenzio 99c. L'esposizione, fino al 30 giugno, presenta una selezione di oltre 100 fotografie che ritraggono momenti unici di amicizia, affetto, attenzione e rispetto tra le personalità più influenti della storia recente, catturati dall'obiettivo di Radogna, conosciuto come 'Il Colonnello', uno dei fotografi storici più rinomati che ha immortalato con professionalità e passione momenti esclusivi della nostra società.

Attraverso le sue immagini, Radogna offre uno sguardo intimo e coinvolgente sulla bellezza dei gesti affettuosi e dei legami umani. Alberto Sordi, rivolgendosi a Marcellino Radogna, disse una volta: "Tu dovevi fare l’attore, non il fotografo", riconoscendo il talento e la sensibilità del fotografo nel catturare l’essenza delle persone attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica. La mostra si propone anche come una riflessione sulla società contemporanea, offrendo un’alternativa alla violenza e all’orrore del mondo attuale. Attraverso l’esibizione di gesti di amore e rispetto, Radogna ci invita a immaginare un mondo migliore, libero da conflitti e discriminazioni.

La mostra fortemente voluta da Maurizio Riccardi, presidente dell'associazione 'Identità fotografiche' rientra nelle iniziative intraprese dall'Associazione per la valorizzazione della cultura fotografica italiana. La mostra, a ingresso gratuito, sarà inaugurata il 18 giugno alle 18.30.