Buchmesse, Libri, autori e musica: l'Italia ancora in scena alla Fiera di Francoforte

La Fiera del Libro di Francoforte, da ieri aperta anche al pubblico, si appresta a vivere altri due giorni intensi all’insegna dell’Italia, quest’anno Ospite d’Onore. L'Arena e il Caffè letterario continuano a ospitare gli incontri di un programma coinvolgente con alcuni dei più importanti autori italiani del panorama contemporaneo. Dibattiti, letture e presentazioni si susseguiranno, offrendo un'immersione completa nel mondo della letteratura italiana.

Arena

Si parte alle 10 con un'avventura fantastica tra le pagine dei libri per ragazzi, "Il tappeto volante della fantasia", con Chiara Carminati, Davide Morosinotto e Marta Palazzesi, moderati da Anna Vollmer.

Alle 11, Luca Beatrice e Luciano Mecacci, accompagnati da Pierfranco Bruni, affronteranno un tema di stretta attualità, “La cultura che unisce. Russia ed Europa”.

A seguire, alle 12, lo studioso Riccardo Giumelli e il Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, Luigi Maria Vignali, approfondiranno un fenomeno molto importante ma poco conosciuto nel panel “Andata e ritorno: il turismo delle radici”, presentati da Ilaria Bianchi.

Nel pomeriggio, alle 14, Elisabetta Dami, Felicia Kingsley, Nicola Lagioia e Daniele Mencarelli, sotto la guida di Loretta Cavaricci, sveleranno i segreti del loro processo creativo in "Discorso sul Metodo".

Alle 16 sarà il turno del noir italiano con "Tutte le sfumature del krimi", condotto da Alf Mayer, e vedrà protagonisti Maurizio de Giovanni e Antonio Manzini.

La giornata si concluderà alle 17 con un toccante omaggio ad Andrea Camilleri aperto dal prologo di Antonio Sellerio e concluso dalle letture dell’attore Massimo Venturiello.

Caffè letterario

Alle 11:30, Daniele Mencarelli e la sua traduttrice, guidati da Annette Kopetzki, discuteranno del complesso rapporto tra scrittore e traduttore in "L'autore allo specchio".

Si prosegue con due nomi prestigiosi come quello di Erri De Luca e Guido Tonelli, moderati da Stefan Klein, che alle 12:30 si confronteranno su "Di Genesi incerta", un tema affascinante che unisce letteratura e scienza, esplorando le origini della vita e dell'universo.

Due maestri dell'illustrazione italiana, Lorenzo Mattotti e Alessandro Sanna, alle 14:30, dialogheranno nel panel "Ogni cosa è illustrata", con Stefan Trinks.

Alle 15:30, Paolo Cognetti e Nicola Lagioia, moderati da Andreas Platthaus, saranno protagonisti dell’incontro "Ogni storia è un luogo", un viaggio alla scoperta del legame profondo tra narrazione e territorio.

Alle 16:30, le autrici di grande successo Erin Doom e Felicia Kingsley ci guideranno nel mondo del romance contemporaneo con "Si scrive romance, si legge bestseller", moderato da Thomas Sachsenmaier.

Infine, alle 17:30, Giuseppe Conte e Davide Rondoni ci regaleranno un confronto poetico tra "Poesie di mare e di collina", affiancati da Pierfranco Bruni.

Oltre al calendario letterario, anche domani riprenderanno gli incontri del programma professionale previsti nello Stand collettivo italiano e organizzati da ICE-Agenzia in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori (AIE) e Italia Ospite d’Onore.

Il grande finale in musica

Questi giorni della partecipazione italiana alla Buchmesse sono stati contraddistinti dalla bellezza della nostra musica nei teatri di Francoforte. Dopo le ovazioni per l’omaggio a Puccini dell’Orchestra della Fondazione Arena di Verona, l’entusiasmo provocato dai canti popolari del Maestro Ambrogio Sparagna e l’immortale Rigoletto con la regia di Hendrik Müller e la direzione di Giuseppe Mentuccia, domani sarà il giorno del grande finale: il live de Il Volo, uno dei gruppi musicali più amati in Italia e all’estero. Il concerto, già sold out da mesi, si terrà alla Festhalle a partire dalle 20.