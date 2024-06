‘Chiedimi New York’, Giada Pellizzari rivela i segreti della Grande Mela

Prendi una community di appassionati della città più energetica del mondo, affiancala ad una ‘talent scout’ dei segreti più intriganti della città e il risultato è magico: ‘Chiedimi New York’ è il libro di Giada Pellizzari che risponde a tutte le domande sulla Grande Mela, vista da una sua assidua frequentatrice e profonda conoscitrice. Edito da Epc, Il volume si snoda rivelando chicche, piccoli particolari non conosciuti e consigli preziosi per chiunque voglia scoprire per la prima volta la magia di New York o tornarci con informazioni aggiornate all’ultimo minuto. L’autrice, che sarà a Riccione per il firma copie il prossimo 29 giugno, ne parla all’Adnkronos.