Da oggi 'Il Mondo Della Ragione', il nuovo libro edito da La Ragione e Rubbettino Editore

Disponibile da oggi in tutte le librerie e negli store online 'Il Mondo della Ragione', una collezione di 161 biografie e storie che raccontano le vite di donne e uomini il cui pensiero e le cui azioni hanno contribuito a costruire il mondo in cui viviamo oggi. Tutte personalità e vicende scelte in base agli ideali, le aspirazioni e i modelli che muovono il quotidiano La Ragione dal giorno della sua nascita. Il libro è edito da La Ragione in collaborazione con Rubbettino Editore, un nome garanzia di elevata cura del prodotto e massima attenzione ai temi di grande attualità culturale del Paese. Questo volume unisce personaggi celebri e figure meno note, molte da riscoprire, raccontando storie affascinanti, ricche di aneddoti e azioni di grande valore e coraggio. Spesso illuminate da ideali e valori profondi, soprattutto senza tempo.

Una grafica ricercata, curata da Gerardo Spera responsabile anche dell’aspetto visual del giornale, che diventa parte stessa della narrazione, impreziosisce il libro e ne facilita la lettura. Tra i protagonisti di queste storie, spiccano nomi illustri come Giuseppe Garibaldi, Muhammad Ali e Harry Truman, Mary Quant o Marie Curie che hanno segnato la storia con il loro contributo. Anche, però, calciatori o artisti, come Garrincha o Federico Fellini. Movimenti e simboli, come il design italiano o la Torcia olimpica.

Le biografie sono narrate in modo inedito e personale dai fondatori de La Ragione, Davide Giacalone e Fulvio Giuliani, che hanno ripercorso molte di queste storie nelle pagine del quotidiano, aggiungendo un tocco unico e personale a ogni profilo.