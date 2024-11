Dopo 40 anni il 'Viaggio in Italia' di Luigi Ghirri arriva a Parigi

"1984-2024, quarant'anni di Viaggio in Italia di Luigi Ghirri": torna in scena il 'dream team' dei grandi fotografi italiani che negli anni Ottanta hanno cambiato l'approccio alla fotografia del paesaggio. "Viaggio in Italia" riparte dalla Francia, dove l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi ospiterà, dall'8 novembre all'8 gennaio 2025, la mostra che ha rifondato la storia della fotografia del paesaggio italiano, ribaltando la retorica dell'impianto pittorico ottocentesco e gli stereotipi della Belle Italie e del Grand Tour. L'evento è dedicato a Luigi Ghirri e alla sua straordinaria squadra di 20 fotografi: Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Gianantonio Battistella, Vincenzo Castella, Andrea Cavazzuti, Giovanni Chiaramonte, Mario Cresci, Vittore Fossati, Carlo Garzia, Guido Guidi, Luigi Ghirri, Shelley Hill, Mimmo Jodice, Gianni Leone, Claude Nori, Umberto Sartorello, Mario Tinelli, Ernesto Tuliozi, Fulvio Ventura, Cuchi White.

Un progetto della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e il Museo di Fotografia Contemporanea, in collaborazione con l'Archivio Eredi di Luigi Ghirri e la preziosa condivisione di tutti i fotografi ed eredi: per la prima volta saranno allestite tutte e 86 le immagini contenute nel catalogo originario di "Viaggio in Italia", nella ricostruzione fedele e filologica di struttura e contenuti curata da Matteo Balduzzi del Museo di Fotografia Contemporanea. Ricco il programma del vernissage parigino, in programma giovedì 7 novembre, alle ore 18, all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi: interverranno: il direttore dell'Istituto Antonio Calbi; Fabio De Chirico, direttore del Servizio II - Arte contemporanea e Fotografia della DGCC; Davide Rondoni, presidente della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea; Matteo Balduzzi, curatore della mostra. Saranno inoltre presenti: Francesca Caruso, assessore alla Cultura Regione Lombardia, Giacomo Giovanni Ghilardi, sindaco di Cinisello Balsamo, e alcuni fotografi del progetto originario come Gianantonio Battistella, Mario Cresci, Claude Nori, oltre ad Adele Ghirri, Giovanna Calvenzi, Angela e Barbara Jodice.

Grande attesa per la riedizione dello storico volume "Viaggio in Italia" (Il Quadrante, Alessandria, 1984), ripubblicato per la prima volta dopo quarant'anni in riedizione anastatica, con i testi in traduzione francese e inglese. Curato da Luigi Ghirri, Gianni Leone ed Enzo Velati, disegnato insieme dalla moglie Paola Borgonzoni, il volume include un saggio di Arturo Carlo Quintavalle e uno scritto di Gianni Celati, edito da Quodlibet, ha collaborato l'Archivio Eredi di Luigi Ghirri. La presentazione in anteprima a Parigi venerdì 8 novembre alla MEP - Maison Européenne de la Photographie, in libreria in Italia dal 13 novembre.