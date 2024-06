Editoria, Laterza: "Manca una legge del libro"

"In questo paese il problema del Sud è uscito dal radar. Il Sud non è considerato un fattore di possibile sviluppo. I giovani non leggono i giornali tradizionali, leggono i libri. C'è una grande potenzialità". Così, l'editore Giuseppe Laterza, intervenendo a Taobuk a Taormina. "Manca una legge del libro, dobbiamo chiederla tutti insieme senza dividersi per categorie. Le biblioteche dovrebbero essere tra i principali attori per cogliere questa potenzialità - dice - Questa occasione di discussione è stata persa a Francoforte. Dove manca un progetto editoriale. La prima grande battaglia è quella delle biblioteche scolastiche. È necessaria la figura del bibliotecario scolastico che avvicini alla lettura ragazzi e ragazzi fin dagli anni di scuola".