'Erbe spontanee', una guida 'dal campo' per riconoscere le piante

Il libro, realizzato dall'esperta di flora spontanea Wateki Taliana Tobert, uscirà il 29 aprile in tutte le librerie per Gribaudo

L’arte del foraging e la riscoperta delle piante selvatiche commestibili diventano protagoniste nel nuovo libro edito da Gribaudo, 'Erbe spontanee', disponibile in preordine nei principali store online e, a partire dal 29 aprile, sarà in tutte le librerie d’Italia. Il libro è stato realizzato dall’esperta di flora spontanea e guida botanica Wateki Taliana Tobert, insieme ai creatori del canale editoriale 'Bosco di Ogigia', Francesca Della Giovampaola e Filippo Bellantoni, con le fedeli illustrazioni di Giada Ungredda. Benché siano stati pubblicati numerosi libri con questo titolo, questo nuovo volume illustrato con disegni botanici dettagliati si concentra su un aspetto cruciale dell’uso delle erbe spontanee: la loro identificazione. Attraverso l’analisi di 40 piante commestibili, insieme ai loro 152 sosia e 58 specie affini, offre una guida pratica e approfondita per un’identificazione precisa.

Si tratta di un manuale accessibile a tutti, facile da usare e da portare con sé nelle esplorazioni botaniche, pensato per accompagnare il lettore nel riconoscimento delle piante direttamente sul campo e recuperare le conoscenze sulle piante, che un tempo venivano tramandate di generazione in generazione. "L'uso indiscriminato delle app di riconoscimento delle piante sta creando una tendenza pericolosa, in cui i raccoglitori amatoriali delegano completamente all’Intelligenza Artificiale la responsabilità dell’identificazione delle piante che intendono consumare", afferma l’autrice Wateki Taliana Tobert.

"L’idea di questo libro è insegnare alle persone metodi efficaci per comprendere la flora, fornendo strumenti concreti per riconoscere le piante di loro interesse. Viviamo in un’epoca in cui quest’arte antica sta vivendo una rinascita ed è sempre più richiesta, con la necessità di strumenti aggiornati e accessibili a tutti", conclude l'autrice. L’opera è ricca di consigli pratici, osservazioni e suggerimenti 'dal campo', che aiutano chi studia le piante selvatiche a sviluppare un livello di sicurezza e competenza superiore. Domani, alle 21, il libro sarà presentato in anteprima durante un webinar gratuito sul canale YouTube di 'Bosco di Ogigia'. Durante la diretta, Wateki Taliana Tobert parlerà delle piante spontanee disponibili in questa stagione, spiegando come riconoscerle e utilizzarle.