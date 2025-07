Giuseppe Iannaccone è il nuovo Presidente del Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura. La nomina, formalizzata con decreto ministeriale il 26 giugno 2025, ha durata triennale e l’incarico è svolto a titolo puramente onorifico.

Italianista e storico della letteratura, Giuseppe Iannaccone (Avellino, 1972) è dottore di ricerca in Italianistica presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Già docente di Letteratura italiana nelle Università “Roma Tre” e “La Sapienza”, ha al suo attivo numerosi studi sulla letteratura italiana del Novecento e sul secondo Ottocento. Tra i suoi volumi più noti, la biografia di Italo Svevo, una monografia su Anna Maria Ortese e importanti curatele per i classici del secondo Ottocento italiano (Verga, Fontana, Imbriani). Per la collana “Meridiani Mondadori” sta curando l’edizione delle opere di Antonio Pennacchi. È autore, inoltre, di manuali di letteratura italiana per le scuole secondarie di secondo grado.

Con la sua nomina alla presidenza, Giuseppe Iannaccone subentra a Adriano Monti Buzzetti, che ha lasciato l’incarico in seguito alla recente designazione a Direttore di Rai Libri (già Rai Eri). Monti Buzzetti continuerà a collaborare con il Centro per il libro e la lettura assumendo la carica di Presidente del nuovo Consiglio scientifico, che si è insediato contestualmente con mandato triennale.

Il nuovo Consiglio scientifico (in carica fino al 26 giugno 2028), organo che elabora le linee di attività e gli indirizzi tecnici del Centro, è composto da: Adriano Monti Buzzetti, Presidente, designato dal Ministro della Cultura; Paolo Ambrosini, presidente dell’Associazione Librai Italiani (riconfermato); Luigi Ballerini, scrittore; Laura Ballestra, presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche; Pierluigi Battista, giornalista e scrittore; Fabio Del Giudice, direttore dell’Associazione Italiana Editori (riconfermato); Alessandra Fabiani Lanari, bibliotecaria.