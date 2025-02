Il manifesto del Premio Strega di MP5

"La letteratura si fa voce e corpo, la strega reclama spazio e autodeterminazione in un sabba incantato dove corpi e parole si intrecciano e si agitano. Le definizioni sono superate, le sovrastrutture scardinate. Illuminata da un'eclissi, la metafora prende vita e riecheggia come un canto di rivolta". Così l'artista MP5 presenta il suo artwork, che accompagnerà l'edizione 2025 del Premio Strega nelle sue sezioni narrativa italiana ed europea, poesia e, da quest'anno, anche saggistica.

L'artwork di MP5 è il decimo della serie 'Streghe d'autore'. Avviata nell'anno della settantesima edizione, lìiniziativa si è avvalsa nel tempo del contributo di artisti dallo stile unico come Manuele Fior (2016), Franco Matticchio (2017), Riccardo Guasco (2018), Alessandro Baronciani (2019), Emiliano Ponzi (2020), Lorenzo Mattotti (2021), Olimpia Zagnoli (2022), Elisa Seitzinger (2023) e Andrea Tarella (2024).

Il lavoro dell'artista napoletana residente a Roma che usa lo pseudonimo MP5 è noto per l'uso del bianco e nero in vari media, dalle installazioni video agli interventi murali, con una formazione in scenografia e animazione che arricchisce la sua ricerca. Le sue opere riflettono una visione critica e politicamente impegnata: negli ultimi anni ha strettamente legato il suo lavoro a tematiche inerenti ai corpi e al genere. Le sue creazioni sono state esposte in musei e gallerie internazionali e ha realizzato opere pubbliche in Europa, Asia e Stati Uniti. Tra le sue collaborazioni: il progetto Morgana con Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, l'art direction della campagna "Chime for Change" di Gucci e il progetto di ricerca sul legame tra le arti visive e performative "Movimento Immagine", con la partecipazione del coreografo e performer Alessandro Sciarroni. In "Corpus" (Rizzoli Lizard, 2023) ha raccolto per la prima volta gran parte della sua produzione, selezionando e riordinando immagini per ricomporre il racconto della sua pratica artistica.

Martedì 18 febbraio la Fondazione Goffredo e Maria Bellonci darà l'annuncio dei primi libri proposti dagli Amici della domenica per l'edizione 2025 del Premio Strega.