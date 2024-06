Il Tempo compie 80 anni e festeggia con uno speciale

Domani in edicola con un inserto di 32 pagine che ripercorre la storia del quotidiano romano dal 1944 ad oggi

Il quotidiano 'Il Tempo' compie 80 anni e festeggia con un'edizione speciale. Domani, 5 giugno, il quotidiano romano arriva in edicola con un inserto di trentadue pagine interamente dedicato alla sua storia. Fondato dal senatore Renato Angiolillo uscì per la prima volta in edicola il 6 giugno del 1944, proprio mentre le truppe angloamericane facevano il loro ingresso a Roma. L'inserto, dunque, ripercorre l'evoluzione del quotidiano dall'epoca di Angiolillo fino alla famiglia Angelucci: ottan'anni della Repubblica e del mondo intero.

Tra le pagine, copertine storiche e molte delle firme che hanno arricchito le pagine de 'Il Tempo' dal 1944 ad oggi. Il direttore Tommaso Cerno firmerà l'introduzione dell'inserto che si arricchisce anche dei contributi di Gianni Letta e di giornalisti storici come Francobaldo Chiocci, Gian Franco Svidercoschi, Ulderico Piernoli, Franco Cardini, Ruggero Marino, Maurizio Piccirilli e molti altri. Non manca una sezione dedicata allo sport, con un ricordo del presidente del Coni, Giovanni Malagò. Tanti i contributi per ricordare che "il tempo passa, ma 'Il Tempo' resta".