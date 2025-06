Libri, ritratto non convenzionale di Elon Musk: esce "il Tecnosciamano"

Un viaggio sorprendente nella mente e nel mito dell'uomo a capo di aziende come Tesla, SpaceX e X (ex Twitter)

Visionario, provocatore, imprenditore e trickster. Elon Musk è oggi una delle figure più influenti (e divisive) del nostro tempo. Ma chi è davvero? Nel saggio "Musk: il Tecnosciamano" (120 pp.; 10,00€) Progetto Razzia - il nom de plume dietro al quale si cela il progetto culturale ideato da Guido Taietti - propone un viaggio sorprendente nella mente e nel mito dell'uomo a capo di aziende come Tesla, SpaceX e X (ex Twitter), mettendo in discussione tanto le lodi quanto le critiche.

"Non si tratta di una biografia tradizionale né di una semplice analisi politica. Il libro esplora Musk come archetipo contemporaneo, una figura sciamanica capace di evocare sogni collettivi, manipolare l'immaginario tecnologico e spingersi oltre le categorie classiche di destra e sinistra - spiega la casa editrice - Dalla sua infanzia in Sudafrica ai progetti su Marte, dalle teorie libertarie ai rapporti con Trump, dalle criptovalute al ruolo nei conflitti culturali globali: ogni capitolo decostruisce il personaggio Musk per rivelare ciò che rappresenta per noi. È Musk un pericolo o un'opportunità? Un nuovo profeta del capitalismo spirituale o l'ultima incarnazione del populismo tecnologico? Musk: il Tecnosciamano è un libro per chi vuole capire non solo chi è Musk, ma perché oggi parliamo di lui come se fosse un destino. Visionario o ciarlatano? Messia tecnologico o buffone di corte digitale? Elon Musk è molto più di un imprenditore: è un simbolo. Un mito vivente che plasma il nostro modo di vedere il mondo con razzi, algoritmi e provocazioni. In questo saggio, tra biografia essenziale e riflessione culturale, viene esplorato Musk come figura sciamanica della modernità, capace di incarnare il capitalismo più sfrenato e, allo stesso tempo, un’utopia tecnospirituale".