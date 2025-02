Mostra Felice Casorati, Morgagni (Bper Banca): “Finanziamo la cultura per raccontare la nostra identità”

“Per BPER investire in cultura, significa raccontarsi alle persone, ai territori e ai nostri clienti, raccontare la nostra identità. Un’identità che crede fortemente nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale dell’Italia. Quella in mostra è l’opera di un grandissimo maestro del novecento che con Milano ha avuto un sodalizio particolare”. Lo afferma Serena Morgagni, direttrice comunicazione di Bper Banca, in occasione dell’anteprima della mostra ‘Casorati a Palazzo Reale’, visitabile fino al 29 giugno 2025 a Palazzo Reale a Milano.