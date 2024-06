Ritorna la Festa della Lavanda a Roma

Per il secondo anno consecutivo, "Il Lavandeto di Roma" spalanca le sue porte al pubblico per celebrare la magica Festa della Lavanda.

Francesca De Iuliis, una visionaria imprenditrice agricola, ha creato un incantevole campo di lavanda a sud di Roma. Questo angolo di paradiso si estende su un’area di circa 12.000 mq. Oltre al profumato campo di Lavanda Angustifolia Officinale, i visitatori potranno ammirare un secondo campo di lavanda ibrida e una straordinaria varietà di esemplari in esposizione.

Durante le giornate di apertura al pubblico, esperti del benessere e dell'artigianato come ceramisti, naturopati, riflessologi, erboristi, apicoltrici, cristalloterapeuti e armocromisti saranno presenti per condividere la loro sapienza e offrire i loro prodotti a base di lavanda. Un’area bimbi di 500 mq, con giochi, animazione e laboratori, garantirà divertimento anche ai più piccoli. E per deliziare il palato, food truck con specialità dolci e salate della tradizione romana, oltre a golosità alla lavanda, saranno a disposizione dei visitatori.

Le prossime giornate di apertura saranno: 7-8-9 e 14-15-16 giugno; il venerdì e il sabato dalle 17:30 alle 20:30, la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 17:30 alle 20:30.

Tutte le informazioni e l'acquisto dei biglietti degli eventi, sul sito illavandetodiroma.it