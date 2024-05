Roma, in mostra sculture orafe omaggio alla 'Città eterna'

"Una finestra su…" questo il nome scelto per la collezione di sculture orafe in edizione limitata, nate dall'estro artistico di Anna Rita Cammerata, autrice Rai, scrittrice e commediografa, che verrà presentata domani giovedì 23 maggio, alle 18, a Roma in Via Santa Maria dell'Anima. Le sapienti mani dell’orafo Antonio Palladino hanno realizzato il sogno di descrivere la visione esatta dello sguardo di Anna Rita in ogni scorcio visto o immaginato, così come fissato nel momento esatto in cui gli occhi, il cuore, l’anima e lo stupore lo hanno tatuato.

Ad iniziare l'ambizioso progetto c'è come protagonista Roma, la 'Città eterna' in ogni sua parte, rappresentata in opere realizzate rigorosamente a mano, in tiratura limitata di 99 pezzi per ogni scorcio. “Una Finestra su…” ritrae infatti i monumenti più prestigiosi inizialmente rappresentati in sculture orafe ciondoli, con il tempo, anelli, bracciali, spille, orecchini, fibbie…ammirabili dietro le persiane che si schiudono in ogni pezzo. Ognuno in bronzo bagnato in oro e accuratamente eseguito per omaggiare la bellezza e l’incanto della Capitale.

La collezione, presentata dall’attrice Francesca Brandi, verrà indossata da dieci persone 'comuni' per testimoniare il senso dell’idea originaria 'la bellezza è per tutti e in tutti…nei cuori di chi la racconta e negli occhi di chi la vive'; dieci donne, famose e non, racconteranno Piazza Navona, Piazza di Spagna, Colosseo, San Pietro, Bocca della Verità, Fontana di Trevi, Pantheon, Fori Imperiali, Castel Sant’Angelo, Piazza del Popolo. Parte del ricavato della vendita, andrà di volta in volta ad associazioni che si adoperano per il bene altrui; 'Una finestra su…Roma' aiuterà il Lodhon Poor People Heling Group, Associazione che si adopera per i bambini e gli anziani indigenti del Tibet.

Madrina della serata, nella location della splendida terrazza su Piazza Navona, l'attrice Giorgia Trasselli. Nel corso della presentazione verrà consegnato un riconoscimento speciale a Gigi Sabani in ricordo della carriera e per la sua romanità nelle mani del figlio Simone, attore al quale sarà fatto un grande in bocca al lupo per il film in uscita a novembre 'Il tempo è ancora nostro', con la regia di un altro figlio d’arte Maurizio Matteo Merli, con Ascanio Pacelli e la partecipazione straordinaria di Andrea Roncato. Sono stati invitati Massimo Wertmuller e Anna Ferruzzo, i Cugini di Campagna, Luca Sardella, Ivo Pulcini, Marcello Cirillo, Agostino Penna, Pier Maria Cecchini, Sergio Muniz, Giulia Montanarini, Alessandro Circiello, Fabrizio Sabatucci, Blas Roca Rey, Attilio Fontana, Pier Maria Cecchini, Tiziana Luxardo, Sergio Marini, Donato Bonanni e molti altri ospiti. L’evento è patrocinato dalle associazioni 'Italia Sostenibile' e 'Ripensiamo Roma'. Faranno da sottofondo i suoni della terra dell’abile elettronica di Riccardo Marini.