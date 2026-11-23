È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 novembre il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 settembre 2026 che stabilisce la ripartizione delle risorse del Fondo per l’attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza e del Fondo per la gestione della cybersicurezza. Nello specifico, il primo Fondo mette a disposizione 165,4 milioni di euro, mentre il secondo assegna ulteriori 91,1 milioni per un totale di 256,5 milioni. La quota principale delle risorse è destinata all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), cui spettano complessivamente 179,6 milioni di euro nel triennio, attraverso i due strumenti finanziari. Per quanto riguarda le altre amministrazioni, alla Direzione centrale della Polizia scientifica e cibernetica vengono assegnati 10 milioni di euro, di cui 7,5 milioni a valere sul Fondo per l’attuazione della strategia nazionale e 2,5 milioni sul Fondo per la gestione. La ripartizione evidenzia una decisa concentrazione temporale delle risorse del secondo Fondo sugli anni 2027 e 2028 con assegnazioni alle altre amministrazioni previste a partire dal prossimo anno.

Il testo pubblicato in GU