Daniela Silipo

Tra passione e lavoro Daniela scrive da 30 anni. Laureata in Lettere, è iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Lazio come professionista dal 2010 (in precedenza come pubblicista).

Specializzata in giornalismo web, presso la redazione internet di Adnkronos dal 2001 si occupa principalmente di politica e cronaca e della realizzazione di articoli in chiave SEO. In precedenza ha collaborato con altre testate online. Aree di particolare interesse: lavoro e diritti umani. Passioni: scrittura e teatro. Attitudini: ascolto e ricerca delle verità.