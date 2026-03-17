10 anni di Deliveroo a Roma, quadruplicati i ristoranti

Il trapizzino all'Esquilino; la Margherita domina in Centro, a Flaminio, Ostiense e Trastevere; Nomentano va di smash burger mentre a Tor Bella Monaca sono tutti pazzi per i supplì. E' la mappa dei gusti dei romani, tracciata da chi porta loro a domicilio pasti e voglie culinarie varie, ormai da 10 anni: Deliveroo, presente nella Capitale dal 2016 con un servizio che raggiunge tutti i municipi e un numero di ristoranti presenti in piattaforma quadruplicato rispetto al 2018.

La mappa dei gusti del romani, escluse le grandi catene e le bevande. Al primo posto degli ordini all'Esquilino si piazza il trapizzino, al secondo il poke e al terzo il supplì; al Nomentano il preferito è lo smash burger, poi pizza margherita e poke; all'Eur preferiscono poke, in seconda e terza battuta margherita e hamburger. Pizza margerita regina del delivery in centro (seguita da poke e suppli), Flaminio (seguita dal panino componibile e i ravioli alla griglia), Ostiense (seguita da poke e pita greca), Trastevere (poi burrito e quesadilla). A Tor Bella Monaca, la regina delle pizze è scalzata dal supplì (ma si piazza in seconda posizione seguita dalla diavola). Al Gianicolo domina la cucina cinese: primi per preferenze i ravioli alla griglia, seguiti da involtini primavera e ravioli al vapore. Poke è il preferito a Portuense, seguito da cookies e pizza margherita.

I ristoranti romani più amati dai clienti. In occasione dell'anniversario dei 10 anni, la piattaforma ha consegnato i premi ai migliori ristoranti della città, sulla base delle valutazioni lasciate dai clienti (e presenti in piattaforma da almeno un anno, superando una soglia consistente di ordini). Sul podio si piazzano l'orientale Laankee di Cinecittà, specializzato in Bubble Tea, Lemon Tea, frullati e bevande in pieno stile Hong Kong; al secondo posto, gli hamburger di quartiere Trieste di Limerick; al terzo il greco Elleniko di Viale Aventino. A seguire, nella classifica, Pro Fitness Food (che i aggiudica il titolo di 'Miglior performance' registrando la maggiore crescita degli ordini su Deliveroo, +300% nel 2025), Ciao Checca, Ravioleria Esquilino, Sushi kaito, Guttilla - Alta gelateria italiana, Sushi & Noodles - Roma Prati e Trapizzino Testaccio (che si aggiudica il titolo di 'Preferito dai rider'). “Per noi è un grande orgoglio ricevere il premio come miglior ristorante della città - commenta Jiang Shuangwu di Laankee - Siamo felici di rappresentare a Roma la tradizione del Bubble Tea, le nostre bevande sono perfette per il delivery e per accompagnare momenti di studio o di lavoro. Con le consegne stiamo riuscendo a servire un numero sempre maggiore di clienti, dando l’opportunità alle persone di ricevere i nostri prodotti senza venire fisicamente in negozio”.

Hamburger, sushi, cucina italiana e pizza guidano da sempre la crescita della piattaforma a Roma, anche se dopo il 2020 si è registrata una forte accelerazione di categorie come poke, cinese e messicano, in linea con una crescente domanda di opzioni healthy e internazionali. La pizza mantiene saldamente il primo posto, con la Margherita che risulta l’ordine più frequente in varie zone della città. Tuttavia, nonostante le preferenze complessive siano per i grandi classici, sono le cucine internazionali a segnare il passo in termini di crescita. Tra le novità più interessanti, la cucina messicana, che ha registrato nell’ultimo anno una crescita esplosiva. Burrito e quesadilla, infatti, sono i piatti che più di altri stanno conquistando i cuori e i palati nella Capitale, con un incremento significativo rispetto al 2024. Anche la cucina cinese e greca hanno visto un aumento considerevole. I piatti più ordinati in queste categorie includono i ravioli alla griglia, gli involtini primavera e la pita greca, che sono sempre più richiesti in tutta la città

Si intensifica la frequenza degli ordini: aumentano i clienti in piattaforma e aumenta anche il numero delle volte che si rivolgono a Deliveroo. Il momento di maggior frequenza degli ordini non è variato negli anni: la maggior parte avviene all’ora di cena, soprattutto alle 20.00. Nel fine settimana, invece, i romani iniziano a ordinare già dalle 18.00. Il pranzo rappresenta un altro momento importante per gli ordini di cibo pronto: nel 2021 in pieno covid si osservò un picco per gli ordini in questa fascia oraria.

“Roma dal punto di vista gastronomico e della ristorazione ha delle unicità difficili da ritrovare - commenta Andrea Zocchi, Managing Director di Deliveroo in Italia - un grande attaccamento ai sapori tradizionali, unito ad una tendenza naturale verso le cucine internazionali. In questi dieci anni abbiamo accompagnato l’evoluzione e l’espansione della ristorazione nella città, sia in termini di varietà dell’offerta che in termini di capillarità del nostro servizio. Grazie alla nostra piattaforma abbiamo facilitato lo sviluppo del commercio locale e di tanti partner di qualità, dando la possibilità a ristoranti, supermercati e negozi di specialità alimentari di raggiungere un numero maggiore di clienti ed aumentare il loro fatturato”.