Nasce ufficialmente 21 NEXT, piattaforma innovativa europea che opererà nel mondo dell’Alternative Asset Management, con focus sui private markets. All’accordo preliminare siglato a novembre 2025 sono seguiti i necessari via libera regolatori da parte della Commissione Europea, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, da Banca D’Italia e dall'Autorité des marchés financiers, che hanno concluso positivamente le proprie analisi nelle scorse settimane, consentendo così il closing dell’operazione.

21 NEXT nasce da due realtà imprenditoriali con radici italiane, 21 Invest e 21 Tages, sotto la regia strategica di Edizione, tra le principali holding industriali e finanziarie europee, presieduta da Alessandro Benetton. La piattaforma integra strategie di investimento diversificate e team specializzati con l'obiettivo di generare valore di lungo periodo per gli investitori e sostenere la crescita delle realtà in portafoglio a livello europeo, attraverso un approccio industriale e una visione che pone la sostenibilità al centro delle strategie di investimento. Un elemento distintivo che affonda le proprie radici nell’esperienza maturata da 21 Invest nell’integrazione di criteri sostenibili e nel solido track record sviluppato da 21 Tages negli investimenti legati alla transizione energetica.

Guidata da Alessandro Benetton come presidente e da Panfilo Tarantelli con il ruolo di Ceo, 21 NEXT è controllata da Edizione con una partecipazione del 55% ed è partecipata per il restante 45% dai fondatori, Alessandro Benetton di 21 Invest, Panfilo Tarantelli, Umberto Quadrino e Sergio Ascolani di 21 Tages, e dal senior management di 21 Invest e 21 Tages.

La piattaforma conta circa 3 miliardi di euro di masse gestite, con l'obiettivo di superare i 10 miliardi nei prossimi anni. 21 NEXT beneficerà inoltre di 500 milioni di euro di seed capital messi a disposizione da Edizione per supportarne la crescita.

Complessivamente, 21 NEXT gestisce oggi 11 fondi attivi, attraverso 21 Invest e 21 Tages: un fondo dedicato all'healthcare, tre fondi focalizzati su energy transition, un fondo di infrastrutture mid-market, un fondo di private debt, un continuation fund e quattro flagship fund dedicati agli investimenti nelle medie imprese italiane e francesi.

Con oltre 100 professionisti e una presenza diretta attraverso gli uffici di Milano, Treviso e Parigi, 21 NEXT opera con una prospettiva europea, combinando una profonda conoscenza dei mercati locali in Italia, Francia, Spagna e Benelux con competenze specialistiche in 6 macrosettori strategici: Energy Transition, Mid﻿-market Infrastructure, Healthcare, Technology & Software, Specialized Industrials e Business Services.

Quattro i principali focus di investimento della strategia di 21 NEXT: private equity, energy transition, infrastructure e private debt.

Nel private equity, 21 NEXT potrà avvalersi dei quasi 35 anni di esperienza maturati da 21 Invest, con più di 110 investimenti realizzati nella media impresa europea, oltre 200 operazioni di build-up, un aumento del fatturato del 70% delle aziende partecipate e un incremento della forza lavoro di oltre 10 mila persone nel periodo di detenzione. Con l’obiettivo di consolidare il proprio posizionamento in Europa, 21 NEXT attraverso 21 Invest si prepara inoltre al lancio di un nuovo fondo paneuropeo, con un target di raccolta di 800 milioni di euro, dedicato a operazioni di buyout nel segmento lower mid-market. La strategia di investimento sarà focalizzata su aziende ad alto potenziale nei settori healthcare, technology & software, specialized industrials e business services, con un focus geografico su Italia, Francia, Spagna e Benelux.

Nell’energy transition e infrastructure, attraverso 21 Tages, la piattaforma vanta un solido track record negli investimenti nelle energie rinnovabili e nella transizione energetica: con i fondi Tages Helios, Tages Helios II e Tages Helios Net Zero, 21 NEXT è tra i principali operatori italiani nel fotovoltaico, con un portafoglio di oltre 500 impianti e circa 1 GW di capacità installata, in grado di produrre energia sufficiente a soddisfare i bisogni di 500.000 famiglie, con investimenti anche nei settori dell'energia eolica, biometano ed e-mobility. Con il lancio di Tages Infra Plus – target di raccolta di 500 milioni di euro – 21 NEXT estende ora il suo orizzonte di investimento alle infrastrutture di media dimensione, in settori quali energia per applicazioni industriali, trasporti, infrastrutture digitali, infrastrutture sociali ed economia circolare.

A completare le strategie di investimento, il private debt attraverso il Tages Credit Fund, veicolo da 145 milioni di euro dedicato al finanziamento della media impresa italiana: 8 investimenti già in portafoglio finanziano aziende che impiegano complessivamente oltre 7﻿.000 dipendenti.

In concomitanza con il closing, è stata lanciata anche la nuova identità di brand del gruppo, espressione di una visione condivisa orientata al futuro e alla capacità di anticipare il cambiamento, sintetizzata dal payoff “Make NEXT Happen”. Il progetto introduce il nuovo brand 21 NEXT, accompagna il rebranding di Tages in 21 Tages e rinnova l'identità visiva di 21 Invest, rafforzando il senso di appartenenza a un'unica piattaforma europea.

Al centro della nuova identità visiva si trova il segno distintivo del “21”, tracciato a mano e ripreso nelle diverse realtà del gruppo. Un gesto grafico essenziale e dinamico che, nella sua continuità, richiama il simbolo dell'infinito, evocando una crescita senza interruzioni, l'evoluzione costante e una visione di lungo periodo. Un sistema di marca che unisce sotto un'identità comune competenze e culture diverse, lasciando spazio all'evoluzione di ogni realtà e rafforzando la capacità del gruppo di costruire il futuro degli investimenti alternativi in Europa.

“Con questa operazione, facciamo un altro passo importante nella costruzione della nuova Edizione, che sta assumendo una caratura sempre più industriale - spiega Alessandro Benetton - . 21 NEXT nasce per interpretare il futuro dei private markets: una piattaforma costruita per crescere, innovare e creare valore nel lungo periodo. Siamo felici di contribuire a questo progetto portando un know how di lungo corso nello sviluppo e nell’internazionalizzazione della piccola e media impresa. 21 NEXT nasce infatti da esperienze imprenditoriali consolidate, guidate da una visione chiara e dalla volontà di generare un impatto positivo e duraturo nell’economia reale dei Paesi dove opererà. Stiamo costruendo una realtà che evolve con i tempi e guarda al futuro, creando valore per i mercati, le imprese, gli asset e le persone”.

"La nostra ambizione è diventare un punto di riferimento nei private markets europei, mettendo a sistema esperienza, competenze e capacità di esecuzione per trasformare idee e opportunità in risultati concreti - afferma Panfilo Tarantelli, CEO di 21 NEXT - Vogliamo essere un partner affidabile per imprenditori, investitori e management, accompagnandoli nella costruzione di percorsi di crescita sostenibili e di lungo termine. Per noi, questo significa rendere possibile ciò che viene dopo, dando forma al futuro con pragmatismo e visione. In altre parole: Make NEXT Happen”.