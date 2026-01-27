circle x black
Agroalimentare: Rosati (Qualivita), 'solo grazie alle api possiamo avere agricoltura di qualità'

27 gennaio 2026 | 16.05
Redazione Adnkronos
"Oggi nel nostro progetto 'sosteniamo una filiera', abbiamo scelto un prodotto importante. Anzitutto, abbiamo scelto un animale: le api, perché ci interessava il messaggio da dare ai giovani sull'importanza delle api nel nostro ecosistema e soprattutto nell'agricoltura. Attraverso le api, poi, abbiamo scelto il prodotto, che è il miele, in questo caso un miele biologico di Acacia che viene distribuito in tutti i punti vendita McDonald's. Il messaggio importante è che l'agricoltura italiana senza api non riesce a performare e non riesce a essere soprattutto qualitativa". Sono le parole di Mauro Rosati, Direttore Generale di Qualivita, in occasione dell'evento, organizzato a Roma da Fai - Federazione apicoltori italiana e Fondazione Qualivita,  in collaborazione con McDonald's, dal titolo 'Alleanza per le Api', un'iniziativa dedicata alla salvaguardia dell'apicoltura italiana e al rafforzamento delle filiere del miele di qualità, con particolare attenzione alla produzione biologica nazionale.

