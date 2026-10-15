Ai Festival porta startup e Pmi innovative nei mercati globali con la call AI For Future

AI Festival, il Festival internazionale sull’Intelligenza Artificiale powered by Wmf – We Make Future, porta startup e Pmi innovative nei mercati globali con AI For Future, la startup competition dedicata a progetti imprenditoriali che sviluppano applicazioni, tecnologie e soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale. AI Festival tornerà l’11 e 12 febbraio 2027 a Milano, negli spazi di Superstudio Maxi, e attraverso AI For Future, giunta alla sua 4a edizione, apre a startup e Pmi innovative le opportunità del più ampio network internazionale di Wmf – We Make Future, la piattaforma globale sull’innovazione che connette startup, investitori, corporate, acceleratori, istituzioni, centri di ricerca e stakeholder internazionali. Attraverso la call, le startup e le Pmi innovative selezionate accedono a un percorso che supera la sola partecipazione alla finale di AI Festival 2027 a Milano, inserendosi in un sistema internazionale di opportunità promosso dall’ecosistema Wmf. Tra San Francisco, Riad, Milano e Bologna, i progetti potranno entrare in relazione con investitori, corporate, stakeholder dell’innovazione e protagonisti del mercato AI globale, attraverso pitch, esposizione, incontri B2B, momenti di networking e occasioni di visibilità qualificata. La prima fase di selezione chiude il 15 ottobre 2026. Da questa fase saranno individuate anche le startup che potranno partecipare con Wmf alla seconda edizione di AI For Future in Silicon Valley, in programma il 5 novembre 2026 a San Francisco, tappa internazionale pensata per favorire il confronto tra progetti AI ad alto potenziale, investitori, corporate e protagonisti dell’ecosistema tecnologico statunitense.

“AI For Future è la call con cui AI Festival, all’interno dell’ecosistema Wmf, intercetta e valorizza startup e Pmi innovative che stanno sviluppando soluzioni AI capaci di generare impatto sul mercato e sulla società”, afferma Cosmano Lombardo, Founder e ceo di Search On Media Group e ideatore di WMF e AI Festival. “Oggi, per crescere, una startup ha bisogno di accesso ai mercati, relazioni industriali, competenze, visibilità e occasioni di confronto internazionale. Con AI For Future offriamo un percorso che mette in connessione progetti imprenditoriali, investitori, corporate e stakeholder dell’innovazione, accompagnando le startup in più tappe strategiche: da San Francisco a Riad, da Milano fino al Wmf a Bologna”. Il percorso proseguirà poi con AI Festival 2027, a Milano l’11 e 12 febbraio 2027, Wmf – We Make Future, in programma a BolognaFiere dal 10 al 12 giugno 2027 e con Saudi Makes Future a Riad nel 2027. AI For Future apre dunque alle opportunità del network globale Wmf, un ecosistema internazionale attivo tra Europa, Nord America e Asia che connette startup, investitori, corporate, acceleratori e stakeholder dell’innovazione. Un network che coinvolge organizzazioni capaci di rappresentare complessivamente 1,5 miliardi di dollari di Total Portfolio Value, 304 miliardi di dollari di Assets Under Management, 72,8 miliardi di dollari in deal participation e oltre 17.000 funding round. Tra le opportunità previste dalla call, un momento centrale sarà la finale di AI For Future in occasione di AI Festival 2027, in programma l’11 e 12 febbraio a Milano, negli spazi di Superstudio Maxi.

Le 6 startup finaliste selezionate porteranno i propri progetti sul palco principale del Festival davanti a investitori, venture capital, imprese, professionisti, Big Tech e stakeholder del mercato AI internazionale. Durante la due giorni avranno inoltre accesso alle iniziative business dell’evento, agli incontri B2B con investitori e corporate e alla possibilità di esporre nell’area dedicata all’ecosistema startup e innovazione. Come le altre iniziative startup promosse da Wmf, anche AI For Future seleziona progetti imprenditoriali sulla base delle 14 industry strategiche e delle Sfide del Futuro individuate dall’ecosistema Wmf, con l’obiettivo di intercettare soluzioni ad alto potenziale nei settori attraversati dalla trasformazione tecnologica: dall’AI & Digital Business all’IndustryTech & Robotics, dal FinTech & Digital Assets al CleanTech & Energy, fino a Health & Life Sciences, Smart Cities & Mobility e agli altri ambiti chiave per lo sviluppo dei prossimi anni. Oltre alle finaliste che partecipano ad AI Festival, altre 30 startup selezionate dalla call avranno la possibilità di partecipare a WMF – We Make Future 2027 e alle iniziative dedicate a startup, PMI innovative e investitori durante la tre giorni di BolognaFiere. Tra le opportunità previste: incontri B2B con investitori e corporate, esposizione nello Startup District, pitch session, side event di networking e momenti di confronto con fondi, aziende, acceleratori e stakeholder internazionali.

Inoltre, tra le opportunità che si rinnovano anche quest’anno, alcune startup selezionate dalla call e partecipanti al Wmf potranno accedere agli spazi del Tecnopolo Dama di Bologna attraverso Land in Bo, grazie alla collaborazione tra Wmf, Tecnopolo e Città Metropolitana di Bologna. Le startup selezionate avranno a disposizione workspace attrezzati, servizi dedicati e un accesso diretto a uno dei principali hub tecnologici europei, che ospita infrastrutture strategiche come il supercomputer Leonardo e la AI Factory. Nella passata edizione, questa opportunità ha coinvolto startup del network Wmf come Caelus, Ginga e ReQurv. In questo quadro, AI For Future diventa una porta di accesso a un percorso più ampio, costruito per connettere capitale, deal flow, competenze industriali e capacità di amplificazione internazionale. Un’iniziativa pensata per sostenere startup e PMI innovative lungo diverse fasi di crescita, dal pre-seed allo scale-up, favorendo visibilità qualificata, relazioni di business e accesso a mercati e community internazionali. AI Festival, in programma l’11 e 12 febbraio 2027 a Milano, è il Festival internazionale sull’Intelligenza Artificiale powered by Wmf – We Make Future. La IV edizione sarà dedicata al tema “Orchestrating Intelligence – Where Humans & AI play in Symphony”, con focus su business AI, formazione avanzata, governance, ricerca, startup, open innovation e impatti sociali, etici e legali dell’Intelligenza Artificiale. La competition AI For Future rientra nel percorso di Wmf for AI, l’insieme di iniziative promosse da Wmf per diffondere cultura, competenze, consapevolezza e opportunità sull’AI, collegando la tappa di Milano al più ampio network internazionale di Wmf.

La più grande Fiera Internazionale e Festival sull'Intelligenza Artificiale, la Tecnologia e l’Innovazione Digitale Il 10 - 11 - 12 giugno 2027, presso BolognaFiere, torna il Wmf - We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’artificial intelligence, della tecnologia e dell’innovazione digitale e sociale, insieme ai principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 75.000 presenze da 90 Paesi nel 2026, +800 espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, + 3.00 B2B meeting organizzati, 3.000 tra startup e investitori, e partner coinvolti per un portafoglio di investimenti pari a 1.500 miliardi, +304 miliardi di Aum, oltre 72,8 miliardi di dollari in operazioni finanziate e più di 17.000 round di investimento gestiti, il Wmf è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione. Search On Media Group - Humans Leading Innovation Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Event Agency - che organizza il Wmf e altri eventi proprietari e per clienti - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.