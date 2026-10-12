AI, Rossini (Assolombarda Pavia): "Leva fondamentale per far crescere produttività"

"Pensiamo che l'intelligenza artificiale sia la leva fondamentale per far crescere la produttività in un mondo che registra un calo demografico". Lo ha detto Tommaso Rossini, presidente Assolombarda Pavia, intervistato dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l’Assemblea generale di Assolombarda.

"Tenendo conto dell'intelligenza artificiale e della capacità di intercettare delle best practice anche a livello di pmi come dato di fatto per stare sul mercato - ha spiegato - probabilmente l'altro aspetto fondamentale è l'export, che è una vocazione da sempre del made in Italy; ancor di più si può cercare di trovare le strade giuste anche se è sempre più complicato, ma è lì che bisogna muoversi".

Riferendosi alle dimensioni delle imprese, ha sottolineato che "piccolissimo non è mai stato bello: piccolo vuol dire che poi se sei nelle filiere del valore, se stai sui mercati internazionali va benissimo, ma troppo piccolo è anche pericoloso". "Il grande tema italiano è infatti quello di cercare di aggregarsi, ma è molto difficile", ha concluso.