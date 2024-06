Areni (UniCredit): "Partnership buddy-Coppa Davis è motivo di orgoglio"

"Associare buddy allo sport significa associare qualcosa di nuovo a qualcosa che sta suscitando di nuovo grande interesse. Per noi è sicuramente un motivo di orgoglio. Il tennis vince se c’è una squadra importante dietro e lo stesso vale per buddy, sono dunque due cose strettamente legate”. Lo ha detto Annalisa Areni, Head of Client Strategies di UniCredit, a margine della conferenza stampa “Una partnership vincente: buddy è official banking partner della Coppa Davis”. La nuova partnership tra buddy di Unicredit, gruppo bancario paneuropeo, e la Federazione internazionale tennis (ITF) sarà attiva dal 2024, anno epico per il tennis italiano, fino alla fine del 2026.