Artigiano in Fiera, Anteprima d'estate: oltre 200mila visitatori per prima edizione

Ottimo debutto per Anteprima d’Estate, il primo evento estivo promosso da Artigiano in Fiera, che si è chiuso ieri a Fieramilano Rho. Una festa di colori, sapori e artigianato ispirato all’estate, dall’Italia e dal mondo, lunga 5 giorni, con 830 artigiani da 50 Paesi distribuiti in 4 padiglioni e oltre 200.000 visitatori. Anteprima d’Estate ha offerto un vero assaggio della stagione più attesa dell’anno: un viaggio multisensoriale tra il meglio dell’artigianato italiano e internazionale, declinato nella sua dimensione estiva. In mostra prodotti unici pensati per accompagnare la bella stagione, insieme a specialità enogastronomiche da condividere in un’atmosfera conviviale e rilassata. Particolarmente apprezzate le 6 Grandi Piazze del Gusto, veri e propri templi del sapore, che tra griglie ardenti, gelati artigianali, granite rinfrescanti e invitante street food locale, hanno saputo soddisfare ogni palato, offrendo un’esperienza gastronomica completa e coinvolgente.

“Siamo profondamente grati per lo spettacolo vissuto in questi giorni, tutt’altro che scontato, come anche molte imprese partecipanti hanno giustamente sottolineato - afferma Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere S.p.A. e ideatore di Artigiano in Fiera -. Anteprima d’estate ha messo in scena una comunità di donne e uomini capaci di raccontare la propria umanità attraverso il lavoro. È semplicemente questa la chiave del nostro successo. Abbiamo portato a Milano una nuova visione dell’artigianato, capace di anticipare l’atmosfera delle vacanze e valorizzare il lavoro di qualità degli artigiani. È stata una partenza molto positiva: un evento che ha saputo rispondere alla crescente richiesta, sia da parte degli espositori sia del pubblico, di un ulteriore momento di incontro con le eccellenze artigianali provenienti da tutto il mondo".

“Un grazie di cuore - continua Antonio Intiglietta - a tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale questa prima edizione: gli artigiani che, ancora una volta, hanno dimostrato fiducia e affetto per la nostra manifestazione; il pubblico che con entusiasmo ha seguito e partecipato a questo nuovo format estivo, alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine, a tutte le infrastrutture ferroviarie e stradali che hanno permesso i collegamenti con il quartiere fieristico, ai collaboratori e partner che hanno dato il loro apporto per trasformare questo nuovo progetto in realtà. È grazie a tutti loro se Anteprima d'estate si appresta a diventare un nuovo appuntamento irrinunciabile nel calendario milanese. Arrivederci quindi al 2026”. Nella classica versione invernale, Artigiano in Fiera torna dal 6 al 14 dicembre 2025 a Fieramilano Rho con ingresso gratuito. La prossima edizione di Anteprima d’Estate è, invece, in programma dal 29 maggio al 2 giugno a Fieramilano (Rho), sempre con ingresso gratuito.