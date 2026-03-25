L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del Consiglio di oggi mercoledì 25 marzo ha approvato, con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, il provvedimento di chiusura dell’istruttoria, finalizzata all’analisi delle metodologie di misurazione dei contenuti diffusi dalle piattaforme digitali per definire indirizzi e prescrizioni idonei a garantire dati di audience trasparenti, comparabili e affidabili. L’istruttoria, che ha coinvolto tutti gli operatori del settore (fornitori di servizi media lineari, tra cui Rai, Mediaset, Sky, La7, e non lineari, tra cui Netflix e Amazon Prime, piattaforme OTT come Google, istituti di ricerca quali GFK, Ipsos, Nielsen e Comscore e associazioni di investitori pubblicitari, quali UPA, UNA e IAB) - riferisce una nota dell'Autorithy - è stata avviata alla luce della crescente rilevanza economica della misurazione delle audience digitali per il mercato pubblicitario e della necessità di superare l’attuale frammentazione metodologica. La mancanza di standard condivisi e di metodologie certificate, indipendenti e verificabili, presenta rischi in termini di distorsione del mercato e tutela del pluralismo.

Per tali ragioni, l’Autorità ha approvato una misura innovativa a livello europeo che, in linea con quanto previsto dal Regolamento EU 2024/1083 (Emfa) e con i precedenti indirizzi già espressi, attribuisce all'Italia un ruolo di apripista. All’esito del procedimento, l’Autorità ha ritenuto che la misurazione dell’audience dei contenuti diffusi originariamente ed esclusivamente in ambiente digitale debba essere effettuata dal Joint Industry Committee competente, Audicom, secondo metodologie conformi ai principi di trasparenza, imparzialità, comparabilità e verificabilità.

Il provvedimento individua nello standard basato su SDK unico la soluzione metodologica preferibile. Al tempo stesso, ammette il ricorso a soluzioni server-to-server, purché queste rispettino requisiti minimi rigorosi in termini di tracciamento, audit, verifica indipendente e controllo del dato. Si prevede, inoltre, che Audicom individui uno o più soggetti terzi e indipendenti cui affidare le attività di audit, controllo e verifica della metodologia adottata e provveda tempestivamente all’adeguamento dello statuto e della propria governance allo scopo di assicurare, in linea con l’evoluzione del mercato, una adeguata rappresentanza ai nuovi soggetti che saranno misurati, conclude la nota.