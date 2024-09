Autostrade, Fontana: "A8 Milano-Varese simbolo di sviluppo"

"Oggi festeggiamo il compleanno di un'autostrada importante, una grande infrastruttura di collegamento, il simbolo di uno sviluppo che ha poi raggiunto gran parte del nostro Paese. Ma stiamo soprattutto festeggiando un territorio". Sono le parole del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della celebrazione per i 100 anni della A8 Milano-Varese, oggi a Lainate, presso l’area di servizio Villoresi Ovest.

Da questa tratta, il 21 settembre 1924, partiva la rivoluzione economica di un Paese che 100 anni fa si preparava a passare da economia rurale a industriale: “Le infrastrutture molte volte, prima che si riesca a spiegare il loro significato, vengono viste come qualcosa di invasivo. Ma è grazie a queste infrastrutture che i territori si sviluppano - riprende Fontana - Quello che era un piccolo comune agricolo è diventata una città importante, anche da un punto di vista industriale. Che questo sia un territorio di sperimentazione lo dimostra l'autostrada realizzata 100 anni fa e lo dimostra il fatto che sia diventata la prima autostrada italiana con cinque corsie. Dobbiamo continuare in questa direzione e insistere sul miglioramento e l’infrastrutturazione del nostro territorio. Sono partiti i cantieri della Pedemontana - continua - si sta realizzando il collegamento Roma-Monza, la quarta corsia dinamica della A4. Sono tutti mezzi attraverso i quali si riuscirà a rendere ancora più efficiente il funzionamento della nostra Regione che, in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, sta dando dei risultati eccellenti grazie all'attuale infrastrutturazione. Ma dobbiamo guardare avanti e continuare a migliorare”, conclude.