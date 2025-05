Negoziati in corso tra Stati Uniti e Hamas. Secondo quanto reso noto da un esponente di spicco palestinese, si legge su Haaretz, il gruppo islamico sta trattando con gli Usa un cessate il fuoco a Gaza e l'arrivo di aiuti nella Striscia.

I negoziati diretti fra Stati Uniti e Hamas "sono ancora in corso" a Doha, hanno confermato due fonti dell'organizzazione palestinese all'Afp, precisando che sono iniziati da alcuni giorni. Nei colloqui, ha aggiunto una delle due fonti, sono stati registrati "progressi" verso una tregua a Gaza. In discussione anche uno scambio di prigionieri.

Mentre, secondo quanto riferito da una fonte al corrente dei colloqui citata da Axios, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff sarebbe impegnato in colloqui con Israele, Qatar ed Egitto e attraverso di loro con Hamas su un possibile accordo sugli ostaggi e più ampie discussioni di pace per Gaza.

Hamas: "Libereremo Edan Alexander"

Intanto Hamas annuncia che rilascerà l'ostaggio israelo-americano Edan Alexander, prigioniero a Gaza dal 7 ottobre del 2023. La liberazione era stata già anticipata dal premier israeliano Benjamin Netanyahu e Hamas, in una nota, ha spiegato di aver deciso di rilasciare l'ostaggio nell'ambito degli sforzi per un nuovo cessate il fuoco e per la ripresa della consegna degli aiuti umanitari a Gaza.

Il rilascio di Alexander potrebbe avvenire già domani, ha spiegato una fonte coinvolta nel processo al Times of Israel. Per far procedere il rilascio, devono essere prese misure di sicurezza, fra cui lo stop delle operazioni militari e le attività di ricognizione con i droni su alcune zone della Striscia di Gaza, come era avvenuto in occasione del rilascio di altri ostaggi. Mentre la famiglia di Edan Alexander ha detto si aspetta il rilascio solo "nei prossimi giorni". In una nota condivisa dal Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi fa sapere di essere stata informata dell'annuncio di essere "in costante comunicazione con l'amministrazione americana sul suo rilascio atteso nei prossimi giorni".

Domani Witkoff in Israele

Steve Witkoff arriverà domani in Israele per facilitare il processo di rilascio dell'ostaggio israelo-americano, scrive il giornalista di Axios Barak Ravid, secondo cui l'inviato di Donald Trump "finalizzerà i dettagli in vista del rilascio".

Netanyahu: "La guerra a Gaza continua"

Ma la guerra a Gaza continuerà, nonostante l'annuncio di Hamas sul rilascio di un ostaggio israelo-americano, assicura in una nota l'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui "gli Stati Uniti hanno informato Israele dell'intenzione di Hamas di rilasciare il soldato Edan Alexander come gesto verso gli americani, senza condizioni o altro in cambio".

"Gli Stati Uniti hanno fatto sapere a Israele che si prevede che ciò porterà all'avvio di negoziati per il rilascio degli ostaggi", secondo il piano di Witkoff, "che Israele ha già accettato", mentre si prepara "all'eventualità che questo sforzo venga attuato". "In conformità con la politica di Israele, i negoziati si svolgeranno sotto il fuoco, sulla base dell'impegno a raggiungere tutti gli obiettivi della guerra", conclude la nota.