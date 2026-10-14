Barilla, selezionate le tre startup vincitrici di Good Food Makers

Sono le americane Sunday Supper ed Enboarder e la finlandese KÄÄPÄ Biotech le tre realtà vincitrici dell'edizione 2026 di Good Food Makers, il programma di open innovation di Barilla che testa soluzioni innovative con startup globali per accelerare l’innovazione. Le tre, selezionate tra 194 candidature provenienti da 44 Paesi, saranno protagoniste di un percorso di co-design con i team del Gruppo per sviluppare altrettanti progetti pilota, uno per ciascuna delle sfide dell'edizione: Redefining Everyday Meals, Mood Boost in Motion e Next-Gen Smart Onboarding.

Giunto alla sua ottava edizione e sviluppato in collaborazione con Almacube, l'hub d'innovazione dell'Università di Bologna e di Confindustria Emilia Area Centro e Fondazione Golinelli, Good Food Makers è il programma del Gruppo Barilla dedicato alla scoperta e alla sperimentazione di soluzioni innovative e sostenibili, validate direttamente sul campo insieme ai team aziendali. Attraverso un modello basato sulla co-creazione e l’innovazione aperta, il programma mette in relazione l'azienda con startup e innovatori a livello globale, favorendo lo scambio di competenze e lo sviluppo di progetti pilota che spaziano dalla ricerca sui nuovi ingredienti ai processi industriali, fino all’onboarding delle proprie Persone.

"Le tre startup vincitrici portano con sé soluzioni molto diverse, dai pasti pronti al benessere emotivo, fino all'onboarding tecnico, ma tutte condividono un percorso di crescita già avviato, una proposta di valore validata e un forte potenziale di sviluppo. Siamo entusiasti di iniziare questo percorso insieme e di vedere come i progetti pilota si trasformeranno in opportunità reali di collaborazione", dichiara Laurette Defranco, Head of Open Innovation & IP Rights del Gruppo Barilla.

Sunday Supper è un brand di pasti surgelati premium con sede a Los Angeles che reinterpreta il comfort food di tutti i giorni attraverso ricette di qualità da ristorante, heritage italiano e formati pratici e più sani. La startup si è distinta per una piattaforma di prodotto già pronta per il mercato, capace di unire praticità e qualità culinaria. I suoi prodotti sono già disponibili in oltre 1.000 punti vendita negli Stati Uniti, con una distribuzione in continua espansione attraverso importanti insegne.

KÄÄPÄ Biotech è invece un'azienda biotech finlandese specializzata in ingredienti funzionali premium a base di funghi per il settore food, beverage e nutraceutico. Unisce ricerca scientifica, tecnologie proprietarie di estrazione e competenze applicative per sviluppare prodotti funzionali di nuova generazione. La proposta vincitrice si basa su un ingrediente standardizzato progettato per supportare performance cognitive, concentrazione, chiarezza mentale e benessere emotivo, con una tecnologia che migliora la biodisponibilità preservando i principi bioattivi. il gruppo di lavoro Barilla ha apprezzato la solida base scientifica e l'elevato livello di maturità industriale della startup, che unisce efficacia supportata da evidenze, capacità produttiva scalabile ed esperienza nelle applicazioni alimentari.

Infine Enboarder è una startup leader nelle soluzioni per l'onboarding e l'employee experience. Con oltre 500 clienti nel mondo e più di dieci anni di esperienza, ha costruito una piattaforma pensata per orchestrare percorsi personalizzati per ogni persona. Il suo Journey Builder basato su intelligenza artificiale è in grado di generare automaticamente programmi di onboarding a partire dalla documentazione esistente, riducendo in modo significativo l'impegno di implementazione.

I tre vincitori avvieranno le attività di co-creazione con un kick-off in presenza presso l'Headquarter di Barilla a Parma a partire dal 19 Ottobre. Seguirà una fase di co-sviluppo da remoto della durata di circa 8 settimane, dedicata alla realizzazione di un progetto pilota (Proof of Concept), che culminerà nel Demo Day durante il quale le startup presenteranno i risultati ai principali stakeholder del Gruppo.