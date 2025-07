Bikeroom chiude round da 3 mln per espansione e-commerce biciclette premium

Dopo aver già raccolto l’interesse del mercato con un round da 500mila euro nel 2023, Bikeroom – realtà italiana che sta rivoluzionando il mondo della vendita di biciclette di alta gamma – annuncia oggi la chiusura di un nuovo round di investimento da 3 milioni. L’operazione è stata sottoscritta dal fondo Azimut Eltif - venture capital - ALIcrowd 1, che aveva già investito nei precedenti round, Vesper Holding e altri investitori con l’obiettivo di sostenere la forte crescita della piattaforma e scalare l’infrastruttura commerciale e tecnologica. Fondata da Matteo Maruzzi e Denis Moretti, Bikeroom si è affermata come la piattaforma di riferimento per acquistare biciclette da corsa, gravel e mountain bike nuove o usate, garantite e certificate. Con una community in rapida espansione di appassionati e un network di negozi partner in tutta Europa, l'azienda punta a diventare il più grande marketplace globale per biciclette premium.

Al centro della visione di Bikeroom c'è la ferma intenzione di costruire la piattaforma attorno a valori distintivi (qualità, tracciabilità, trasparenza), creando un punto di riferimento che va oltre la semplice transazione, per offrire un'esperienza unica e di valore a ogni ciclista. I fondi raccolti verranno destinati a tre priorità strategiche: espansione internazionale con l' ingresso in nuovi mercati e ottimizzazione della presenza locale dove già operativi. Evoluzione tecnologica, con il potenziamento della piattaforma per migliorare l’esperienza utente e la logistica e crescita del team con il rafforzamento delle aree chiave tra cui vendite, tecnologia e customer operations. Matteo Maruzzi, co-founder e ceo afferma: "Bikeroom cresce perché risolve problemi reali e strutturali del mondo del cycling: digitalizziamo i processi di vendita dei negozi specializzati, uniamo un mercato frammentato e offriamo un'esperienza d'acquisto premium per il cliente finale. Puntiamo su servizio, packaging ed esperienza utente a un livello che il settore non aveva mai visto prima".

Per Denis Moretti, co-founder, "questo investimento apre un nuovo capitolo per Bikeroom. Il supporto degli investitori ci dà la spinta per accelerare nella visione di diventare il punto di riferimento globale per chi cerca bici di qualità, certificate e tracciabili. Il nostro obiettivo è chiaro: rendere l’acquisto di una bici premium semplice, sicuro e accessibile a ogni ciclista, ovunque nel mondo".

Guido Bocchio, head of VC di Azimut Libera Impresa Sgr, che gestisce in delega il fondo Azimut Eltif - venture capital - ALIcrowd 1, commenta: “In un mercato italiano della bici in evoluzione riteniamo fondamentale la presenza di un player come Bikeroom, leader digitale nel settore, capace di supportare il comparto con soluzioni di digitalizzazione e automazione per i rivenditori, oltre a offrire un canale strategico per l’export di brand e venditori. Con questo round, confermiamo il nostro terzo investimento nella società, fiduciosi nella visione e nelle capacità dei fondatori, Matteo e Denis, di guidare la crescita futura".

Con questo round, Bikeroom porta il totale raccolto a 3,5 milioni e si prepara a una fase di forte espansione in vista della stagione ciclistica 2026. Per gli aspetti legali, strategici e finanziari dell’operazione, la società è stata assistita dal team di Cii3 Advisors - boutique specializzata in M&A per aziende in ambito tech - composto da Sara Gagliardi, Teresa Corso, Luigi Santini e Filippo Nardi-Dei. Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Giovannella Condò e dall’avvocato Giuliana Tonini di Milano Notai.