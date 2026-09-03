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Biondi (sindaco L'Aquila), 'Palazzo Farinosi Branconi torna ai cittadini grazie a Bper'

03 settembre 2026 | 12.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Palazzo Farinosi Branconi è un luogo di straordinaria bellezza che, con la sua ristrutturazione, diventa il terzo museo aquilano, dopo il Museo Nazionale d'Abruzzo nel Castello Cinquecentesco e il Maxi in Palazzo Ardinghelli. Ringrazio Bper della generosità avuta non solo nel ricollocare nel Palazzo tutte le opere d'arte che erano di proprietà della ex Cassa di Risparmio della provincia de L'Aquila, ma anche nell'attingere a diversi uffici del Meridione per realizzare un percorso di opere straordinarie che raccontano il territorio e la nostra storia". Lo afferma Pierluigi Biondi, sindaco de L'Aquila, in occasione dell'inaugurazione del nuovo Polo Culturale de La Galleria Bper presso Palazzo Farinosi Branconi, realizzato grazie alla ristrutturazione, dopo il sisma del 2009, della sede e di un palazzo storico del Gruppo.

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