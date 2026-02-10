Bitcoin, errore epocale: 40 mld regalati per sbaglio da piattaforma Sud Corea

Errore epocale nel mondo dei bitcoin: 40 miliardi di dollari sono stati regalati per l'errore di un dipendente della piattaforma sudcoreana Bithumb. Centinaia i premi previsti dal cripto exchange per un montepremi totale di 620.000 won sudcoreani, pari a circa 425 dollari; salvo che un dipendente invece di distribuire 620.000 won, ha distribuito 620.000 bitcoin, per un valore di oltre 40 miliardi di dollari e elargiti a pioggia ai fortunati vincitori.

In pratica, si legge sul Wall street journal, chi avrebbe dovuto ricevere 2.000 won, sufficienti per acquistare un caffè, ha incassato, almeno momentaneamente, più di 120 milioni di dollari in bitcoin. Il tutto con la conseguente corsa alle vendite o alla riscossione che ha provocato un crollo del mercato del 17%, prima che Bithumb interrompesse le transazioni dopo circa 30 minuti. Le perdite sono state pari a circa 685.000 dollari. La società ha quindi chiesto ai destinatari di restituire volontariamente oltre il 99% dei bitcoin distribuiti erroneamente. La debacle ha fatto precipitare Bithumb, nome affidabile in uno dei mercati al dettaglio di criptovalute più attivi al mondo, in una crisi autoinflitta.

Il caso ha suscitato polemiche con i legislatori e regolatori che chiedono leggi più severe. Intanto le autorità di regolamentazione finanziaria della Corea del Sud hanno avviato un'indagine formale su Bithumb che potrebbe portare a sanzionare la stessa piattaforma, che nel frattempo si è detta pronta a collaborare ed ha istituito un monitoraggio 24 ore su 24 per prevenire incidenti simili.

Secondo la legge locale, gli exchange di criptovalute non possono consentire operazioni che superino l'effettiva disponibilità di monete detenute nel loro caveau digitale. Ma questo non sembra essere il caso della recente attività di Bithumb, che rappresenta un "catastrofico fallimento dei controlli interni", ha affermato Lee Jung-soo, consulente del governo sudcoreano in materia di politica sugli asset digitali.