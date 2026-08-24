Calcio, per debutto in casa As Roma Orodei lancia collezione monete d'oro ufficiali

In coincidenza con il debutto all'Olimpico dell'AS Roma nella stagione 2026-27 Orodei e il club giallorosso annunciano il lancio della Collezione Premium Monete AS Roma. L'apertura delle prenotazioni per l'intera collezione delle cinque monete da investimento in oro fisico segna un nuovo passaggio del percorso di avvicinamento alle celebrazioni per il traguardo dei cento anni di storia giallorossa. Il nuovo Gold Partner del Club, propone così sulla sua piattaforma Orodei24 (asromagold.orodei24.com) un acquisto online delle monete coniate in oro puro al 999,9/1000 (titolo 24 carati) che riproducono fedelmente i simboli storici dell'AS Roma attraverso la tecnica del bassorilievo, tra cui il celebre monogramma "ASR" e lo storico scudo con la lupa capitolina.

La linea Premium è proposta per rispondere a diverse esigenze di investimento ed è declinata nel formato da 1 OZ (oncia troy) e nelle grammature da 50g, 20g, 10g e 5g. Secondo Orodei questa offerta strutturata assicura agli acquirenti una soluzione flessibile di tutela e diversificazione del patrimonio, garantita dagli standard di sicurezza di un Banco Metalli ufficialmente iscritto agli albi di vigilanza. Arricchita, per le prime 100 prenotazioni, dall'esclusivo Kit Orodei & AS Roma in omaggio, la collezione trasforma il senso di appartenenza ai colori giallorossi in un patrimonio tangibile nel tempo.

"Con questa collezione vogliamo rendere ancora più forte la profonda connessione che lega l'AS Roma alla sua comunità, unendo alla passione dei tifosi uno strumento concreto di tutela economica per le loro famiglie", ha dichiarato Antonio Maesano, Presidente di Orodei. "L'oro fisico rappresenta da sempre una riserva di valore primaria e stabile nel tempo. Con questa Collezione Premium fondiamo l'orgoglio e l'emozione della fede giallorossa con la solidità di un asset di investimento fondamentale nei mercati attuali".