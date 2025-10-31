circle x black
Cerca nel sito
 

Career Day Luiss: il ponte tra università e imprese per la prima volta nel cuore di Milano

31 ottobre 2025 | 09.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Giunto per la prima volta nel cuore della capitale economica del Paese per una giornata interamente dedicata all'incontro tra talenti e aziende, il Career Day Luiss, si è svolto al Milano Luiss Hub, spazio che prevede anche il coinvolgimento del Comune di Milano, che per l'occasione si è trasformato in un luogo di dialogo tra università e mondo del lavoro. L'intento dell'università Luiss, infatti, è accompagnare studenti e laureati nella costruzione del loro percorso professionale, grazie a un solido network di collaborazioni con aziende e realtà professionali nazionali e internazionali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza