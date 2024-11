Casellati a Tor Vergata: "Università levatrici del nostro futuro"

“Le Università sono levatrici del nostro futuro, costruiscono la classe dirigente di domani e pongono le basi del futuro, la conoscenza si pone come fattore imprescindibile per preservare lo sviluppo umano degli equilibri sociali. Gli Atenei devono essere capaci di creare valore pubblico, l'Università deve concorrere al bene comune, preparando alla vita sociale non solo bravi laureati ma anche buoni cittadini. L'Università deve sviluppare strategie che generino valori per tutti i suoi diversi interlocutori”.

Queste le parole di Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, intervenuta alla cerimonia di inaugurazione a.a. 2024-2025 dell’università di Roma Tor Vergata, presso l’Auditorium Ennio Morricone di Lettere e Filosofia.