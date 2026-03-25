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Consegnate da Metro Italia le targhe ufficiali della Guida Michelin 2026 ai ristoranti lombardi

Tra le strutture premiate per il 2026, 52 hanno ottenuto una Stella, 6 due Stelle e 3 tre Stelle: “Enrico Bartolini al Mudec” di Milano, “Dal Pescatore” di Canneto sull’Oglio (Mantova) e i padroni di casa del ristorante “Da Vittorio”

Consegnate da Metro Italia le targhe ufficiali della Guida Michelin 2026 ai ristoranti lombardi
25 marzo 2026 | 17.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Lombardia si è confermata la regione più stellata d’Italia. 61 targhe ufficiali "Guida Michelin 2026" sono state consegnate da Metro Italia ad altrettanti ristoranti lombardi durante un evento organizzato al ristorante "Da Vittorio", a Brusaporto, in provincia di Bergamo. Tra le strutture premiate per il 2026, 52 hanno ottenuto una Stella, 6 due Stelle e 3 tre Stelle: “Enrico Bartolini al Mudec” di Milano, “Dal Pescatore” di Canneto sull’Oglio (Mantova) e i padroni di casa del ristorante “Da Vittorio”.

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"Consegnare le Targhe ufficiali Guida Michelin 2026 ai ristoranti stellati della Lombardia, regione che si conferma al vertice della ristorazione italiana, è per noi motivo di grande orgoglio - afferma Guido Cassago, Direttore Sales & Operations di Metro Italia -. Ormai da nove anni siamo al fianco di Michelin e premiare il più ampio nucleo di stellati del Paese è emblema del nostro impegno quotidiano per sostenere i professionisti della ristorazione. Lo facciamo attraverso la nostra rete di 46 punti vendita, oltre 500 consulenti di vendita sul territorio e con la più ampia offerta di referenze a disposizione dei nostri Clienti".

Le numerose menzioni nella 'guida rossa' confermano la Lombardia tra le eccellenze del panorama gastronomico nazionale, grazie al talento e alla creatività dei suoi chef e all’altissima qualità del patrimonio enogastronomico locale. Questo perfetto connubio tra innovazione e rispetto della tradizione fa sì che la regione sia un punto di riferimento sia per gli appassionati del gusto che per i professionisti della ristorazione. Nel 2026 Metro Italia consegnerà, per il nono anno consecutivo, le targhe ufficiali “Guida Michelin” e, per la prima volta, anche le targhe “Bib Gourmand” che identificano i ristoranti che si distinguono per offrire esperienze gastronomiche d’eccellenza a prezzi accessibili.

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Guida Michelin 2026 ristorazione italiana Lombardia
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