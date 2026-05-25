Consorzio Biorepack, il nuovo presidente è Armido Marana

Il Consorzio Biorepack ha da oggi un nuovo presidente. Il neoeletto Cda, nominato dall’Assemblea dei consorziati, riunitasi questa mattina a Milano, ha indicato Armido Marana. Marana succede a Marco Versari che lascia la presidenza dopo aver guidato Biorepack fin dall’avvio dell’operatività del Consorzio. Classe 1962, Armido Marana è un imprenditore vicentino, tra i pionieri italiani delle bioplastiche e dei materiali compostabili. Amministratore delegato di Ecozema, è vicepresidente di Assobioplastiche e consigliere di amministrazione Conai.

Durante l’Assemblea sono stati eletti i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione: Armido Marana (presidente), Giulia Gregori (vicepresidente), Fabio Assandri, Marco Centinari, Alberto Confalonieri, Simone Pozzoli, Tiziano Bonato (consiglieri).

Nel corso dell’incontro è stata presentata la Relazione di Gestione e Piano Specifico di Prevenzione 2025, il documento che raccoglie i dati più significativi delle attività di riciclo delle bioplastiche compostabili. Nel 2025 il tasso provvisorio di riciclo degli imballaggi in bioplastica compostabile è stato pari al 52,5%. Il dato, già superiore all’obiettivo di riciclo europeo previsto per il 2025, fissato al 50%, dovrà però essere confermato in via definitiva, una volta completata la raccolta dei dati, dopo la pubblicazione del Rapporto Rifiuti Urbani dell’Ispra attesa per dicembre.

Cresce anche il convenzionamento con Comuni ed enti gestori delegati alla raccolta differenziata. Al 31 dicembre 2025, i Comuni convenzionati sfiorano l’80% e il tasso di popolazione servita supera il 90% a livello nazionale (90,1% con un incremento di 4,6 punti rispetto all’85,5% del 2024).

“La nascita di Biorepack ha rappresentato un tassello fondamentale nel percorso di crescita della filiera delle bioplastiche compostabili, un comparto industriale per sua natura votato all'innovazione - ha commentato Marana - In questi primi sei anni di operatività, il nostro Consorzio ha saputo trasformare una visione in risultati concreti, raggiungendo in poco tempo traguardi molto ambiziosi. Da qui partiremo per affrontare con convinzione e coesione le grandi sfide che attendono la nostra filiera, a partire dall'ulteriore rafforzamento della cooperazione con le realtà territoriali impegnate nella raccolta e nel riciclo dei rifiuti organici. Anche da ciò dipende la possibilità che l'Italia raggiunga effettivamente gli obiettivi generali di riciclo previsti dalla Ue”.