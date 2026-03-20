Consorzio Eteria si aggiudica la realizzazione del nuovo Ponte dei Congressi a Roma

Il Consorzio Eteria, in Rti con Cimolai Spa, si è aggiudicata l’appalto indetto da Anas Spa per la realizzazione del Ponte e delle opere infrastrutturali e ambientali connesse. Un intervento del valore complessivo a base di gara di 218.598.523,15 euro inserito tra le opere strategiche previste dal Giubileo 2025.

Il Consorzio Eteria, in Rti con Cimolai SpA, si è aggiudicata l’appalto indetto da Anas Spa per la realizzazione del Ponte dei Congressi e delle opere infrastrutturali e ambientali connesse, un intervento del valore complessivo a base di gara di 218.598.523,15 euro inserito tra le opere strategiche previste dal Giubileo 2025. L’opera, affidata ai soci di Eteria Vianini Lavori, Itinera e Icop, rappresenta un passaggio fondamentale per la riqualificazione del quadrante Sud-Ovest della Capitale, con l’obiettivo di decongestionare il traffico tra l’autostrada Roma-Fiumicino, l’Eur e la zona Magliana, e contemporaneamente recuperare l’area della valle del Tevere, trasformando banchine da aree marginali a percorsi valorizzati e fruibili per i cittadini. Il progetto coniuga infatti l'ammodernamento infrastrutturale e della viabilità alla rigenerazione ambientale e si distingue per la complessità tecnica e la varietà delle strutture previste, che si inseriscono in un quadro caratterizzato da alta densità di strade e da numerosi vincoli, tra i quali quelli di carattere archeologico.

"Avviamo con entusiasmo questo importante progetto, che si unisce ai numerosi interventi in corso per migliorare la vivibilità urbana e le infrastrutture di Roma. Il nuovo ponte dei Congressi è un’opera articolata e ambiziosa, a partire dalla sfida ingegneristica per scavalcare e 'gestire' il Tevere, in cui si esprimerà al meglio la sinergia di competenze tra i soci di Eteria. Come in tutte le cantierizzazioni del Consorzio, massima attenzione verrà data per minimizzare gli impatti dei lavori sulle zone interessate, che otterranno indubbi vantaggi da un’opera moderna, da una viabilità più fluida e sicura e dalla accessibilità a nuove aree verdi", commenta l’amministratore delegato di Eteria, Vincenzo Onorato.

Nel dettaglio, il cantiere interesserà in particolare sei "tronchi di scambio" strategici che comprendono lo snodo dell'autostrada Roma-Fiumicino, via Isacco Newton, via della Magliana, viale Egeo e il sistema via del Mare-via Ostiense. Il Nuovo Ponte dei Congressi sarà caratterizzato da ponte ad arco lungo 259,1 metri a tre campate, di cui quella centrale di 169 metri, e sarà largo circa 24,6 metri. La struttura unirà i due lati lungo le sponde del Tevere di Via della Magliana e Viale Egeo nel quartiere Eur, liberando dalle attuali condizioni di congestione del traffico l’esistente ponte della Magliana e la viabilità connessa. Oltre al ponte principale, saranno realizzati 16 viadotti, di cui 9 su rampa, e 2 gallerie artificiali, una delle quali "a farfalla" (la sezione consente di gestire due viabilità in ingresso ed in uscita) che si sviluppa su via del Mare e via Ostiense. Parallelamente, sarà realizzato l’adeguamento del Ponte della Magliana, un impegnativo intervento che prevede la demolizione di due viadotti esistenti, per 500 metri, e la riconfigurazione del ponte a una nuova viabilità a 4 corsie dedicate al flusso in uscita da Roma.

Ai vantaggi per residenti e pendolari sul fronte della viabilità, si uniranno i benefici nelle aree interessate dall’opera: gli interventi prevedono infatti un Nuovo Parco Fluviale del Tevere, come area verde attrezzata e di rinaturalizzazione tra il Ponte della Magliana e il Ponte dei Congressi, e l’anello ciclopedonale con 1.435 metri di piste che creeranno un circuito continuo tra l'Eur e la Magliana, integrandosi con i percorsi esistenti e collegando i due argini del fiume con sottovia dedicati.

Saranno inoltre riqualificate diverse aree con nuovi marciapiedi e piste protette su via della Magliana, via Ostiense e via del Mare, e sarà realizzata una nuova rotatoria potenziata all'incrocio tra Viale Egeo e Via dell'Oceano Pacifico. Quanto alla durata dei lavori, il cronoprogramma prevede la progettazione esecutiva entro 225 giorni e l’esecuzione lavori in 2.175 giorni (circa 6 anni), comprensivi delle fasi di indagine archeologica e di bonifica da eventuali ordigni esplosivi.