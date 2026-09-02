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Come conservare il denaro contante in casa? Il trucco utilizzando... l'alluminio

Il deterioramento delle banconote è ancora un tema molto attuale

Soldi - Ipa/Fotogramma
Soldi - Ipa/Fotogramma
02 settembre 2026 | 12.21
Simone Cesarei
LETTURA: 2 minuti

Come conservare le banconote in casa senza rischiare che si rovinino e siano inutilizzabili? Il deterioramento del denaro contante è un argomento sempre molto attuale, anche quando è sempre più diffuso il pagamento 'cashless', ovvero tramite carta di credito. Un trucco casalingo sta tornando popolare: avvolgere le banconote nella carta stagnola prima di riporlo.

Sebbene non sia una soluzione infallibile, alcuni specialisti nella conservazione dei documenti, rilanciati dai media spagnoli, sostengono che questo materiale, se utilizzato correttamente, possa fungere da vera e propria barriera contro gli agenti esterni. La carta stagnola può infatti contribuire a proteggere le banconote dall'esposizione alla luce, all'umidità e a sbalzi di temperatura improvvisi che, nel tempo, potrebbero comprometterne lo stato. Per questo motivo, alcune persone utilizzano questo metodo per conservare denaro contante per lunghi periodi, soprattutto quando si tratta di banconote di grosso taglio che desiderano mantenere in buone condizioni.

Tuttavia, l'alluminio da solo non impedisce il deterioramento del denaro se questo viene conservato in luoghi umidi o esposto a perdite d'acqua. Per coloro che decidono di utilizzare questo metodo, gli specialisti raccomandano di seguire quindi alcune precauzioni: Verificare che le banconote siano completamente asciutte; evitare di piegarli eccessivamente; riporli in un sacchetto ermetico o in una busta impermeabile prima di impacchettarli; conservarli in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare; tenerli lontani da superfici dove può accumularsi umidità. Così il foglio di alluminio diventa un ulteriore strato di protezione per il denaro.

Sebbene questo trucco venga spesso presentato sui social media come una soluzione definitiva per proteggere il denaro contante, è importante ricordare che non è l'unico. Chi ha bisogno di conservare denaro contante per lunghi periodi può optare anche per altre alternative: utilizzare buste o custodie resistenti all'umidità; evitare ambienti con temperature estreme; tenere le banconote lontane da sostanze chimiche e fonti di calore e, ovviamente, conservare il denaro in cassaforti 'isolanti'. Tutte misure che contribuiscono a ridurre il rischio di deterioramento e a mantenere il denaro in condizioni migliori più a lungo.

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soldi contanti contanti si rovinano come conservare contanti
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