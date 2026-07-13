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Digitale: ChatGpt, OpenAi annuncia il ritorno su Whatsapp

Digitale: ChatGpt, OpenAi annuncia il ritorno su Whatsapp
13 luglio 2026 | 15.24
Alessandro Pulcini
LETTURA: 1 minuti

ChatGPT è nuovamente disponibile su WhatsApp nell'Unione Europea, oltre che in Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Lo annuncia OpenAI, ricordando che è possibile utilizzare i suoi strumenti Ai sull'app di messaggistica anche senza un account, semplicemente scrivendo al contatto verificato 1-800-Chatgpt al numero +1-800-242-8478.

Dopo il lancio iniziale a fine 2024, lo stop da parte di Meta attraverso il cambio delle policy di 'WhatsApp Business Solution' aveva messo in discussione la presenza di ChatGpt sull'app. L'Antitrust dell'Unione Europea è intervenuta: ha ordinato all'azienda di Mark Zuckerberg di ripristinare l'accesso ai chatbot concorrenti. Anche l'Antitrust italiana era intervenuta, in precedenza, con un'istruttoria.

Su WhatsApp si può messaggiare con ChatGpt, caricare immagini, inviare messaggi vocali, creare immagini e utilizzare lo strumento in diverse lingue. Il collegamento con l’account dell’utente è facoltativo e consente limiti di utilizzo più ampi. La disponibilità dipende dal prefisso internazionale associato al numero WhatsApp e il roll out avverrà gradualmente.

Emmanuel Marill, Vp e managing director Emea di OpenAI, ha dichiarato: "L'intelligenza artificiale è più utile quando le persone possono accedervi dove vogliono e quando vogliono. Riportare ChatGpt su WhatsApp in Europa e in Svizzera significa offrire accesso e possibilità di scelta, dando alle persone la libertà di utilizzare gli strumenti che meglio rispondono alle loro esigenze, sulle piattaforme che preferiscono. Siamo entusiasti di rendere nuovamente disponibile questo servizio molto apprezzato". Di recente, OpenAI ha inoltre annunciato l’ampliamento dell’accesso a ChatGPT, rendendolo disponibile anche attraverso le app di messaggistica Viber e Kakao nei Paesi in cui questi servizi sono attivi.

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