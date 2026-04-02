L'economista Angelo Marcello Cardani, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal 2012 al 2020, insigne protagonista delle politiche italiane ed europee in favore della concorrenza e del libero mercato, è morto all'età di 75 anni a Milano.

Nato a Milano il 26 luglio 1949, Cardani si era laureato in economia e commercio all’Università Bocconi nel 1972 e specializzato alla London School of Economics and Political Science. Ha svolto per qualche anno attività professionale come dottore commercialista e si è poi dedicato all’attività accademica presso l’Università Bocconi in posizioni prima temporanee e poi di ruolo dal 1985 fino al 2012. Ha insegnato nel corso degli anni varie materie: microeconomia, politica Industriale, politica della concorrenza. Dal 2005 al 2012 è stato direttore del corso di laurea triennale in International Economics, Management and Finance, raddoppiandone il numero di nuovi iscritti per anno.

Accanto all’insegnamento e alla ricerca in Bocconi e sotto varie forme di aspettativa universitaria – quando necessaria - ha svolto incarichi paralleli. Dal 1989 al 1994 stato direttore dell’International Management School di San Pietroburgo, joint venture Sda -Bocconi, Università di San Pietroburgo, Henley Management College, Esade di Barcellona e dell’Ecole Supérieure de Commerce de Lyon. E’ stato consulente dell’United Nations Development Programme (Undp) per lo sviluppo del management nell’Europa dell’Est, membro del Comitato di esperti di Politica economica dell’Ufficio del Primo Ministro italiano tra il 1989 e il 1991, membro del Comitato Tecnico per la Programmazione Economica della Regione Lombardia, e membro del Comitato di Esperti per la Ristrutturazione Industriale - Legge 675/1977 – presso il Ministero dell’Industria.

Cardani ha insegnato e svolto attività di ricerca presso il Department of Economics della New York University, presso il National Bureau of Economic Research di New York e di Cambridge (Massachussetts), presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Trieste, presso l’Institute of European Studies di Macau, presso la University of New South Wales di Sidney, presso la University of Queensland di Brisbane e presso l'Università della Svizzera Italiana di Lugano.

Dal 1995 al 1999 Cardani è stato membro del gabinetto del professore Mario Monti, commissario europeo per il Mercato Interno, Tassazione e Mercati finanziari, con la responsabilità della politica della tassazione e degli affari economici e finanziari. Successivamente è stato capo di gabinetto aggiunto di Monti, divenuto commissario Europeo per la Concorrenza, con la responsabilità dell’antitrust finanziario, della politica internazionale della concorrenza, delle relazioni inter-istituzionali con Parlamento e Consiglio Europei, e degli affari economici e finanziari. Inoltre tra il 2004 e l’aprile 2005 è stato consigliere speciale del Chief Competition Economist presso la Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea. È stato membro, quale consigliere indipendente, del Consiglio di Amministrazione di varie banche e società di gestione del risparmio, e dell’Advisory Board di società di Public Affairs internazionali.

Angelo Cardani lascia la moglie Lydia Bombieri e i figli Luisa ed Eduardo.

Il cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio. Il senatore a vita Mario Monti, nella sua veste di presidente dell’Istituto Javotte Bocconi, il consigliere delegato Angelo Provasoli e il Cda partecipano "profondamente commossi al dolore dei familiari e della comunità bocconiana per la scomparsa del professor Angelo Marcello Cardani economista e civil servant di solida competenza e straordinaria umanità". Con un altro necrologio Mario Monti e la moglie Elsa si dichiarano "vicini con profondo affetto a Lydia, Luisa e Eduardo nel dolore per la scomparsa di Angelo Marcello Cardani, amico di rara umanità, docente generoso verso i giovani, public servant efficace e rigoroso dell'Europa e dell'Italia". L'Università Bocconi - con il presidente Andrea Sironi, il vice presidente Guido Tabellini, il rettore Francesco Billari, il consigliere delegato Riccardo Taranto, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti, il corpo docente - "partecipano profondamente commossi al dolore per la scomparsa del prof. Angelo Marcello Cardani, professore di Economia politica presso l’Università Bocconi per oltre trent’anni, che ha dedicato la sua vita accademica alla didattica e alla ricerca, contribuendo in modo significativo anche alle istituzioni nazionali ed europee". Cordoglio anche dal Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università Bocconi, "ricordandone con affetto le grandi qualità umane e scientifiche".

Il presidente Giacomo Lasorella, i commissari Laura Aria, Massimiliano Capitanio, Antonello Giacomelli e Elisa Giomi, il segretario generale e tutto il personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni "esprimono il loro più sentito cordoglio, anche a nome dell’istituzione, per la scomparsa del professore Angelo Marcello Cardani". L'ex presidente del Consiglio Mario Draghi "ricorda con affetto l’amico Angelo Cardani ed è vicino alla famiglia nella tristezza".