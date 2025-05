Economia, Fontana (Regione Lombardia): "Relazioni con Emirati Arabi Uniti in continua crescita"

“Le relazioni fra la Lombardia e gli Emirati Arabi Uniti sono costanti e in continua crescita. Si tratta di una cosa sicuramente importante per la nostra economia: sono nuove opportunità ed è un mondo che si sta dimostrando molto dinamico, che sposa le caratteristiche della nostra Regione. Per cui, iniziative come questa non possono che ulteriormente migliorare le relazioni”. Lo dichiara Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, alla terza edizione di Investopia Europe, l’evento promosso dal Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con Efg Consulting che mette al centro innovazione, connessioni e investimenti, tenutosi a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana.