Ein Prosit, al via 25esima edizione con 90 chef da oltre 20 Paesi

Si terrà a Udine, dal 16 ottobre al 20 ottobre prossimi, la 25esima edizione di Ein Prosit, la manifestazione dedicata alla cultura enogastronomica internazionale, con 90 chef tra ci Carlo Cracco e Niko Romito. L'anteprima avrà luogo a Buttrio mercoledì 16 ottobre, e sarà dedicata alla stampa estera con il coinvolgimento di una accurata selezione degli chef del panorama italiano della The World's 50 Best Restaurants, dal 17 al 20 ottobre, nella città di Udine. Il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, in collaborazione con Paolo Vizzari e Manuela Fissore, ha predisposto il programma della venticiquesima edizione di Ein Prosit, con un percorso articolato e fruibile dal pubblico di cene, degustazioni, masterclass, laboratori dedicati e incontri, per un totale di oltre 140 appuntamenti. Per il quinto anno l’evento si svolgerà non solo nel centro di Udine, ma coinvolgerà anche le realtà circostanti, con un calendario fitto di appuntamenti alla scoperta del mondo enogastronomico regionale e internazionale.

Carlo Cracco, Quique DaCosta, Niko Romito, Enrico Crippa, Mauro Uliassi, Norbert Niederkofler, Massimiliano Alajmo, Diego Rossi, Riccardo Camanini, Antonia Klugman, Ana Ros, Bruno Verjus, Pia Leon, Christophe Pelè, Emmanuel Renaut, Andreas Caminada, Mauro Colagreco, Virgilio Martinez, sono solo alcuni dei 90 chef presenti. Ein Prosit porta in Friuli Venezia Giulia una sintesi prestigiosa degli apici della cucina e dell’enogastronomia mondiale; 90 chef da oltre 20 Paesi del mondo rappresentano un palinsesto internazionale che mette di diritto Udine, e il territorio regionale, al centro dell’interesse del fine dining internazionale. Saranno oltre 140 gli appuntamenti di questa edizione: dalle cene ai laboratori, degustazioni guidate, eventi speciali, tutte attività fruibili dal pubblico che giungerà a Udine da tutta l’Italia e dall’estero. Io sono Friuli Venezia Giulia sarà rappresentato negli abbinamenti con i piatti delle cene e in percorsi didattici realizzati nelle degustazioni, nei laboratori dove i prodotti regionali saranno protagonisti ma anche nella straordinaria capacità di accoglienza che gli operatori, la città, i ristoranti ospitanti e il territorio regionale sanno garantire.

Così Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia: “Le eccellenze enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia si sposano con i migliori chef internazionali in una raffinata manifestazione che unisce il buono al buon gusto, in affascinanti cornici storiche e d'ambiente. Ein Prosit, alla sua 25esima edizione, è una delle manifestazioni di più lunga data, e si conferma vetrina di prim'ordine delle nostre migliori produzioni territoriali non solamente per gli estimatori dei vini e dei sapori del Friuli Venezia Giulia, ma anche per il turista curioso, capace di apprezzare e riconoscere l'anima di un territorio attraverso le sue migliori proposte enogastronomiche”.

“Anche quest’anno Udine - spiega l’assessore Regionale alle Attività̀ produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini - si conferma capitale mondiale dell’alta gastronomia, con un ricco programma capace di attrarre in Friuli Venezia Giulia e nel capoluogo friulano i grandi nomi della cucina, a livello nazionale e internazionale. Proprio per questo, abbiamo voluto che Ein Prosit fosse anche una vetrina delle eccellenze della nostra Regione, in particolare di quelle a marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia, che verranno conosciute e utilizzate dagli chef. Ein Prosit è una manifestazione che gode di altissima reputazione, anche fuori dai confini nazionali, un brand riconosciuto che potrà aiutarci a promuovere Udine anche dal punto di vista dell’immagine turistica”.

“Da 25 anni Ein Prosit - sottolinea il vice sindaco e assessore alle attività produttive del Comune di Udine, Alessandro Venanzi - offre la chance di assaporare il meglio delle creazioni dei grandi chef proprio qui nella nostra regione. Avere questa rassegna a Udine consente ai gourmand di apprezzare il lavoro dei tanti talenti internazionali della cucina ma anche di scoprire la qualità dell'offerta del nostro territorio. Udine ha per vocazione lo spirito dell'accoglienza e del buon cibo, perciò faccio un plauso alla grande qualità garantita dei nostri ristoratori. Anche per questo ci siamo già candidati come capofila per un progetto di valorizzazione della nostra produzione, coinvolgendo tutto il Friuli”.

Ein Prosit 2024 è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Assessorato alle Attività Produttive e al turismo, Promoturismo FVG, il Comune di Udine, Fondazione Friuli e la Camera di Commercio di Pordenone e Udine. Sponsor della manifestazione sono Crèdit Agricole Italia, Petra Farine, Ceretto, Allianz, Monograno Felicetti, Acqua Panna San Pellegrino, illycaffè, Electrolux Professional, Prontoauto, Lallier Champagne.