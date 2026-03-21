circle x black
Cerca nel sito
 

Elon Musk sotto accusa, giuria della California: "Ha ingannato gli azionisti di Twitter"

Secondo i giudici ha dichiarato il falso durante acquisto piattaforma social e ha fatto scendere prezzo azioni. Rischia di dover pagare un risarcimento miliardario

Elon Musk
Elon Musk
21 marzo 2026 | 10.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Elon Musk ha ingannato gli azionisti di Twitter facendo scendere il prezzo delle azioni di Twitter mentre si apprestava ad acquistare la piattaforma social per 44 miliardi di dollari. Lo ha stabilito una giuria federale della California con un verdetto che potrebbe obbligare adesso il magnate a dover versare miliardi di dollari di danni. Gli avvocati di Musk, che al momento non ha dichiarato nulla, hanno immediatamente annunciato che faranno ricorso contro una sentenza definita come "battuta di arresto".

CTA

I due tweet sotto accusa

Il processo, iniziato per una causa collettiva, avviata dall'investitore Giuseppe Pampena, è durato tre settimane, con la giuria che ha stabilito come due tweet allora pubblicati dal proprietario dall'ad di Tesla e SpaceX contenessero dichiarazioni false che hanno generato il crollo, in Borsa, delle azioni di Twitter. I giurati hanno concordato che Musk ha violato una norma sui titoli che vieta dichiarazioni false e fuorvianti che fanno crollare il prezzo di un’azione. Secondo uno degli avvocati dei querelanti, i danni sono stimati in circa 2,6 miliardi di dollari.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
risarcimento miliardario giuria federale danni miliardari
Vedi anche
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video
Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza