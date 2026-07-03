Energia: Bracaglia (Acea) 'blue bond indirizza risorse verso rafforzamento infrastruttura idrica'

"Questi strumenti ci permettono di indirizzare in maniera chiara le risorse verso il settore idrico per il rafforzamento delle infrastrutture del Paese, e questo è chiave per lo sviluppo dell'economia". Lo spiega Valentina Bracaglia, Cfo di Acea, intervenendo oggi a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana, alla cerimonia 'Ring the bell' con cui è stata ufficializzata la prima emissione pubblica italiana di un Blue Bond, uno strumento finanziario concentrato specificamente sulla tutela dell'ambiente marino e delle acque dolci.