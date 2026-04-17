Energia: Iacono (Engie), 'data center abilitatori della transizione energetica'

"Lo studio realizzato da Engie con la collaborazione di Key to Energy ha evidenziato una prospettiva di grande crescita dei data center in Italia nei prossimi anni, una crescita anche più alta rispetto a quella prevista in Europa. Governarla significa avere a che fare anche con la tematica energia e rappresenta un'opportunità di competitività e di abilitazione della transizione energetica". Lo ha detto Monica Iacono, Ceo Engie Italia, commentando i risultati dello studio 'Bit e Watt: un'alleanza strategica per accelerare la transizione energetica e digitale',promosso dall'operatore energetico in collaborazione con Key to Energy.