Energia, Innovation Norway: "Italia e Norvegia insieme su eolico offshore"

"Con questi due protocolli d'intesa intendiamo creare una collaborazione più fattiva e concreta tra la Norvegia e tutto il mondo industriale italiano legato all'offshore wind. Aero e Anev coprono sostanzialmente tutto il mercato e quindi abbiamo deciso di proporre l'accordo a entrambe". Così l'acting director di Innovation Norway Mauro Migliavacca a margine della firma, a Palermo, di due memorandum con Aero e Anev sull'eolico offshore.

I due accordi - per Italian Norway si tratta del primo accordo di questo tipo fatto in Italia - sono stati siglati a margine della prima edizione dell'incontro 'Offshore Wind Revolution' promosso dall'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, in collaborazione con Magellan Circle e con la partnersgip di WindEurope, Anev e Aero, e con il patrocinio dell'ambasciata di Danimarca in Italia.