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Energia, Marangoni (Althesys): 'Serviranno ingegneri elettrici e giuristi'

23 maggio 2026 | 16.21
Redazione Adnkronos
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"I nuovi mestieri dell'energia sono quelli legati allo sviluppo degli impianti, a tutte le attività di energy management e allo sviluppo delle infrastrutture e quindi alle reti, allo storage e alle batterie". Così Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Althesys, è intervenuto al panel "I nuovi mestieri dell'energia" al Festival dell'economia di Trento, parlando delle nuove figure professionali richieste nel comparto. "Serviranno nuove capacità in ambito tecnico, tipicamente gli ingegneri elettrici che oggi scarseggiano molto, ma anche profili giuridici per i processi autorizzativi degli impianti".

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