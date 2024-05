Epifani (Fondazione per la Sostenibilità Digitale): "Digitalizzazione per migliorare benessere animale"

“Grazie alla digitalizzazione, possiamo fare analisi dei dati, incidere nei processi trasformandoli e rendendoli più efficaci ed efficienti, possiamo migliorare la sostenibilità economica per le aziende e la sostenibilità sociale per chi vi lavora e possiamo migliorare il benessere animale”. Parole di Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, a margine della conferenza stampa per la presentazione del Rapporto “La transizione digitale delle filiere italiane della carne” durante la quale è stato siglato Il Manifesto Smart Meat 2030 per la sostenibilità digitale del settore zootecnico italiano.