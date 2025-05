Vladimir Putin mette in mostra la forza della Russia 80 anni dopo la vittoria in quella che lui ama definire la Grande guerra patriottica e lo fa con al fianco 'l'ospite d'onore' Xi Jinping, davanti al quale sfilano soldati cinesi.

Il presidente Volodymyr Zelensky risponde incontrando oggi alcuni leader europei per parlare di pace e sicurezza dell'Ucraina. A Kiev si recheranno il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro polacco Donald Tusk e il premier britannico Keir Starmer, rende noto Downing Street in una nota, dove si legge che i 4 leader, che ribadiscono "il loro fermo impegno nei confronti dell'Ucraina". Presente anche la premier Giorgia Meloni che parteciperà in video collegamento.

E dal presidente Donald Trump, arriva "un messaggio per le due parti": "Mettete fine a questa stupida guerra".

Giovedì Zelensky ha chiamato Trump e la conversazione è stata" molto buona e produttiva", ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, riferendo che il leader ucraino ha comunicato al presidente Usa l'approvazione del Parlamento dell'accordo sui minerali, "un grande accordo per l'Ucraina, ma anche per gli Usa e i nostri contribuenti". "E' stato un buon colloquio e hanno anche parlato del cessate i fuoco di 30 giorni che il presidente ha proposto tra Ucraina e Russia", ha aggiunto la portavoce, sottolineando che "l'Europa sostiene" la proposta, esprimendo la speranza "che entrambi i Paesi lo accettino".

Chi c'era alla parata

Dopo diverse parate in tono minore, anche a causa del conflitto in Ucraina, Putin ha fatto sfilare carri armati, missili nucleari e missili balistici Iskander, veicoli corazzati per il trasporto truppe, obici, missili nucleari Yars e sistemi di difesa aerea S-400.

In mostra per la prima volta anche i droni che la Russia usa nella guerra in Ucraina. Sulla Piazza Rossa hanno sfilato camion con a bordo gli aerei senza pilota da ricognizione Orlan come i droni da combattimento Lancet e di fabbricazione iraniana Geran, questi ultimi in particolare usati per colpire obiettivi in Ucraina ben oltre il confine.

Alla parata hanno assistito leader e rappresentanti di governi di 29 Paesi: oltre al presidente cinese, il presidente brasiliano Inacio Lula da Silva, il venezuelano Nicolas Maduro, il serbo Alexander Vucic e lo slovacco Robert Fico, unico capo di governo di un Paese dell'Ue.

E sulla Piazza Rossa c'era anche una delegazione di militari nordcoreani, che il leader del Cremlino ha ringraziato, confermando lo stretto rapporto con Pyongyang, il cui contributo nell'offensiva per riprendere la regione russa del Kursk è stato importante.

Davanti a tutti loro, tra i quali anche i leader delle giunte militari di Myanmar e Burkina Faso - "una parata delle autocrazie" l'ha bollata il ministro degli Esteri Antonio Tajani - Putin ha assicurato: "l'insieme del paese, la società, il popolo sostengono i partecipanti all'operazione militare speciale" in Ucraina, assicurando poi che la Russia "è stata e sarà una barriera indistruttibile contro il nazismo, la russofobia, l'antisemitismo".

"Il giorno della vittoria è la celebrazione più importante per il presidente - ha commentato l'analista politico russo Andrei Kolesnikov - è un evento ideologico destinato a raccogliere la nazione intorno a lui. Il messaggio centrale all'opinione pubblica è che l'attuale operazione militare speciale è la continuazione logica della Grande guerra patriottica", operazione che però, oltre tre anni dopo, Putin non ha ancora vinto.

Ambasciata Usa lancia allarme su raid massiccio in Ucraina

L'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev afferma di aver ricevuto informazioni specifiche su un possibile attacco aereo su larga scala contro l'Ucraina. In una dichiarazione, citata da Rbc Ukraina, l'ambasciata ha esortato i suoi cittadini in Ucraina ad agire tempestivamente in caso di allarme aereo. "L'ambasciata statunitense a Kiev ha ricevuto informazioni su un attacco aereo potenzialmente significativo che potrebbe verificarsi in qualsiasi momento nei prossimi giorni", si legge nella dichiarazione.