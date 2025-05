Il Green Deal non è un ostacolo per le imprese europee, ma una conferma e una tutela del nostro modello produttivo. Le regole ambientali e sociali che introduce valorizzano la qualità delle produzioni italiane ed europee” Così Silvano Falocco, direttore Fondazione Ecosistemi - Forum Compraverde Buygreen, in occasione del Forum Compraverde Buygreen 2025 a Roma.