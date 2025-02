Fiere, Alis e Veronafiere presentano 4° edizione Let Expo

“Questa edizione di LetExpo, la quarta consecutiva, sarà ancora più rilevante e partecipata, perché il nostro settore dei trasporti e logistica è sempre più dinamico e vivace e, favorendo gli scambi culturali e commerciali tra realtà internazionali, segue costantemente le evoluzioni degli scenari geopolitici ed economici”. Così il Presidente di ALIS Guido Grimaldi alla conferenza stampa presentazione di LetExpo 2025 (www.letexpo.it) tenutasi a Roma alla presenza anche del Presidente di Veronafiere Federico Bricolo e del Viceministro Edoardo Rixi.

“Per l'edizione 2025 abbiamo intenzione di porre massima attenzione alle nuove tecnologie, ai processi di transizione, alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione, che sta diventando un principio cardine di questa manifestazione, perché moltissimi ospiti ed espositori verranno da tutta l’area euro-mediterranea, ma anche da altri importanti Paesi come la Finlandia, la Germania e la Turchia. Dall’11 al 14 marzo sono attesi 500 espositori in oltre 60.000 metri quadrati e, dato che ci inorgoglisce già da ora, migliaia di visitatori tra i quali numerosi giovani studenti provenienti da scuole superiori, istituti tecnici nautici e ITS Academy da tutta Italia: un segnale - prosegue Guido Grimaldi - di quanto LetExpo rappresenti una vera opportunità di confronto e di contatto con il mondo del lavoro, perché siamo convinti che ciascuno di noi possa dare un contributo valido e concreto per il futuro delle nuove generazioni. Con orgoglio inoltre confermiamo che anche in quest’edizione la Difesa ha rinnovato la partecipazione all’evento con una importante presenza di uomini, mezzi e attività dimostrative delle Forze Armate, in un’ampia e dedicata area espositiva che ogni anno richiama grande interesse e coinvolgimento da parte degli ospiti e delle cariche istituzionali presenti a LetExpo”.

“Da start up in sole quattro edizioni LetExpo, grazie alla forza propulsiva di ALIS e a questa importante partnership con Veronafiere, è diventata un punto di riferimento assoluto per tutto il mondo dei trasporti e della logistica sostenibile, che vale per l'Italia circa il 9% di PIL - dichiara il Presidente di Veronafiere SpA Federico Bricolo - ed è strategico per tutta l’attività industriale e produttiva del Paese. Lo dicono anche i numeri della prossima edizione, che cresce del 20% sul fronte espositivo rispetto a quella del 2024, si apre ancor più alle aziende estere e con l'ALIS Academy rappresenta un riferimento formativo fondamentale per le nuove generazioni”

“LetExpo è un punto di riferimento per il trasporto e la logistica sostenibili. - afferma il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi - rappresenta un’opportunità per promuovere una cultura orientata verso una mobilità e un’economia più sostenibili, coinvolgendo istituzioni, imprese e operatori del settore. L’attenzione del MIT sottolinea l’interesse del Governo verso lo sviluppo e l’innovazione del comparto, riconoscendo il ruolo fondamentale che esso svolge nell’economia nazionale e internazionale”.